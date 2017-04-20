Областное правительство вышло на субботник

Фото: amurobl.ru

В субботу, 29 апреля, правительство Амурской области вышло на уборку мусора. Более 400 сотрудников убирали улицу Чайковского от Красноармейской до судоверфи. Привели в порядок и сквер за больницей водников.

«У нас субботник – это уже традиционное ежегодное мероприятие. Когда я работал мэром Благовещенска, жители старшего поколения обратились ко мне, рассказали, что этот сквер заброшен, захламлён, и попросили поддержки. С 2014 года мы начали этот сквер убирать. Я скажу следующее: на протяжении этих лет видно, что сквер преображается. Если в 2014 году мы здесь находили шприцы и бутылки, то сегодня этого здесь нет. Нет и крупного мусора, а есть молодые саженцы. Сегодня вместе с нами на уборку вышли и местные жители, хочу поблагодарить их за неравнодушие. Но, надеюсь, что в следующем году мы здесь увидим ещё больше людей, которые живут напротив этого сквера, и будем вместе наводить здесь порядок», – прокомментировал губернатор Александр Козлов.

Александр Козлов на субботнике также рассказал, что планирует обсудить с мэром Благовещенска реализацию федеральной программы по благоустройству дворовых участков, инициатором которой является президент РФ. Программа предусматривает участие жителей в субботниках, сообщает пресс-служба областного правительства.

Поделился губернатор и планами благоустройства столицы Приамурья. «В этом году доделаем набережную Благовещенска. Сделаем детские площадки для малышей от трех до семи лет и ребят от семи до 12. В планах – баскетбольная площадка и теннисный корт. Мы стремимся к тому, чтобы сделать набережную местом не только для прогулок, но и занятий спортом. И не всегда только за счёт федеральных и областных средств. Так, теннисную площадку планируют построить предприниматели. Это очень важно, что у нас всё больше отмечается совместное участие в проектах», – рассказал Александр Козлов.

Всего в Благовещенске во всероссийской акции «Зеленая весна» приняли участие 1 200 человек, а в Амурской области – более 7 000 человек.

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Василий Кленин