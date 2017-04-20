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Областное правительство вышло на субботник

Областное правительство вышло на субботник
Фото: amurobl.ru

В субботу, 29 апреля, правительство Амурской области вышло на уборку мусора. Более 400 сотрудников убирали улицу Чайковского от Красноармейской до судоверфи. Привели в порядок и сквер за больницей водников.

«У нас субботник – это уже традиционное ежегодное мероприятие. Когда я работал мэром Благовещенска, жители старшего поколения обратились ко мне, рассказали, что этот сквер заброшен, захламлён, и попросили поддержки. С 2014 года мы начали этот сквер убирать. Я скажу следующее: на протяжении этих лет видно, что сквер преображается. Если в 2014 году мы здесь находили шприцы и бутылки, то сегодня этого здесь нет. Нет и крупного мусора, а есть молодые саженцы. Сегодня вместе с нами на уборку вышли и местные жители, хочу поблагодарить их за неравнодушие. Но, надеюсь, что в следующем году мы здесь увидим ещё больше людей, которые живут напротив этого сквера, и будем вместе наводить здесь порядок», – прокомментировал губернатор Александр Козлов.

Александр Козлов на субботнике также рассказал, что планирует обсудить с мэром Благовещенска реализацию федеральной программы по благоустройству дворовых участков, инициатором которой является президент РФ. Программа предусматривает участие жителей в субботниках, сообщает пресс-служба областного правительства.

Поделился губернатор и планами благоустройства столицы Приамурья. «В этом году доделаем набережную Благовещенска. Сделаем детские площадки для малышей от трех до семи лет и ребят от семи до 12. В планах – баскетбольная площадка и теннисный корт. Мы стремимся к тому, чтобы сделать набережную местом не только для прогулок, но и занятий спортом. И не всегда только за счёт федеральных и областных средств. Так, теннисную площадку планируют построить предприниматели. Это очень важно, что у нас всё больше отмечается совместное участие в проектах», – рассказал Александр Козлов.

Всего в Благовещенске во всероссийской акции «Зеленая весна» приняли участие 1 200 человек, а в Амурской области – более 7 000 человек.

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#губернатор #жизнь #ЖКХ #областная власть

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад



    «В этом году доделаем набережную Благовещенска. Сделаем детские площадки для малышей от трех до семи лет и ребят от семи до 12. В планах – баскетбольная площадка и теннисный корт. Мы стремимся к тому, чтобы сделать набережную местом не только для прогулок, но и занятий спортом. И не всегда только за счёт федеральных и областных средств. Так, теннисную площадку планируют построить предприниматели. Это очень важно, что у нас всё больше отмечается совместное участие в проектах», – рассказал Александр Козлов.



    Что значит площадки для детей от и до?.. Там будет пропускной режим?.. А почему не делать площадки всевозростные?...Что за БРЕД?.. в планах Баскетбольная площадка и теннисный корт... ёлки палки.. это ж СИЛА!.. уложить дощатую площадку и поставить две трубы с деревянными щитами.. вы серьёзно?.. это ПЛАНЫ о которых говорит губернатор?...

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Сергей Труш


    «В этом году доделаем набережную Благовещенска. Сделаем детские площадки для малышей от трех до семи лет и ребят от семи до 12. В планах – баскетбольная площадка и теннисный корт. Мы стремимся к тому, чтобы сделать набережную местом не только для прогулок, но и занятий спортом. И не всегда только за счёт федеральных и областных средств. Так, теннисную площадку планируют построить предприниматели. Это очень важно, что у нас всё больше отмечается совместное участие в проектах», – рассказал Александр Козлов.



    Что значит площадки для детей от и до?.. Там будет пропускной режим?.. А почему не делать площадки всевозростные?...Что за БРЕД?.. в планах Баскетбольная площадка и теннисный корт... ёлки палки.. это ж СИЛА!.. уложить дощатую площадку и поставить две трубы с деревянными щитами.. вы серьёзно?.. это ПЛАНЫ о которых говорит губернатор?...


    Думаю что в виду твоей низкой компетенции тебя вскоре выпнут с ЛДПР.

    Площадки все классифицируются по возрасту. Это не значит, что там нельзя быть детям младше и старшей это рекомендованные площадке конкретно по возрасту.

    Поставив кустарные"палки с щитами" вместо современных площадок ты первый раскудахтаешся о том как все плохо. Лицемерный троль.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Ввиду низкой компетенции комментаторов Едра напомню, площадки УНИВЕРСАЛЬНЫ и делаются для всех возрастных груп, поскольку регламентировать возраст посетителей площадок невозможно. По этому на площадках ставятся различные игровые сооружения, которые бы могли быть интересны детям различных возрастных групп.

    И ещё, м еня бесят ибиоты, которые вместо того, чтобы сделать с десяток площадок для детей с песочницами, качелями, лазалками, делают одну, две высокотехнологичных площадки с резиновым покрытием и непонятными аттракционами на пружинах, на которых детей качать НЕВОЗМОЖНО.. Вместо того, чтобы загрузить местные предприятия, они везут это барахло из-за пределов Амурской области.

  • Blg-boy

    Blg-boy
    1 час назад

    Труш или как тебя,вот ты смотрю старый коневод, построй конюшню!! Кстати сапоги то сносил свои ???

  • тандем

    тандем
    1 час назад

    Вы, депутат демагог. Убеждаете что маленький и тонкий лучше чем большой и толстый! Продемонстрируйте, пжлста. Где можно посмотреть Ваши рукотворения?

  • не депутат

    не депутат
    58 минут назад

    Труш, а почему тебя не на фотках? Ты что, отсиживался дома, пока все убирались? Не ты ли несколько недель назад кудахтал по поводу субботников, а?

  • не депутат

    не депутат
    56 минут назад

    И да, баранья твоя голова, все игровые площадки классифицируются по возрастным группам. Это сделано прежде всего до того, чтобы двенадцатилетний бугай не затоптал трехлетнего малыша

  • не депутат

    не депутат
    56 минут назад

    Ты бы изучил этот момент, тебе, как неопытному папаше, это будет весьма полезно

  • ВиталийН

    ВиталийН
    45 минут назад

    Давайте так. Состав правительства известен: http://www.amurobl.ru/wps/portal/Main/gov/government/govComposition/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTAwN_RydDRwN_d3MDA09HHxfLEBdDY_9QU30v_aj0nPwkoEo_j_zcVP2C7EBFAJoC4V4!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNDAwT0FCMUEwMEVCNjBJQURCSEtUUTNHRjU!/

    22 человека. Чую, что Губернатор отработал за большую часть этого правительства. Как говориться "За себя и за того парня". Где были остальные члены правительства? Давайте призовём их к ответу.

  • СаняCh

    СаняCh
    38 минут назад

    Сергей ТрушВвиду низкой компетенции комментаторов Едра напомню, площадки УНИВЕРСАЛЬНЫ и делаются для всех возрастных груп, поскольку регламентировать возраст посетителей площадок невозможно. По этому на площадках ставятся различные игровые сооружения, которые бы могли быть интересны детям различных возрастных групп.

    И ещё, м еня бесят ибиоты, которые вместо того, чтобы сделать с десяток площадок для детей с песочницами, качелями, лазалками, делают одну, две высокотехнологичных площадки с резиновым покрытием и непонятными аттракционами на пружинах, на которых детей качать НЕВОЗМОЖНО.. Вместо того, чтобы загрузить местные предприятия, они везут это барахло из-за пределов Амурской области.


    Дурака учить только портить. Даже спорить с клоуном не собираюсь. Ты безнадежен, пока в ЛДПР такие люди как ты, в вас веры у людей не будет

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