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29апреля
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Сегодня, 11:31 1

На севере Приамурья выпал снег

На севере Приамурья выпал снег
Фото: vk.com

С 28 на 29 апреля в Тынде и Тындинском районе выпал снег. Жители столицы БАМа в соцсетях выкладывают фотографии и поздравляют друг друга с Новым годом. К 9 часам утрам в Тынде выпало 11 миллиметров осадков. Кроме Тындинского района, снежный покров появился в Магдагачинском районе – здесь выпало 10 миллиметров осадков.

В Амурском гидрометцентре корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что осадки на севере области были смешанными: сначала шел дождь, который перешел в снег.

«В принципе, для такого переходного периода это не особо редкое явление. В Тынде бывает снег и в мае, – пояснили синоптики. – В любом случае, выпавший снежный покров неустойчивый, уже сегодня всё растает».

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#погода #природа #Тында

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Комментарии
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  • Алекs

    Алекs
    4 часа назад

    Помнится в 2013 такая же картина в Апреле была

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