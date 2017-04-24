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29апреля
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Сегодня, 11:07 3

Судебные приставы в праздники помогут должникам улететь за границу

Судебные приставы в праздники помогут должникам улететь за границу

В майские праздники амурчане, имеющие долги, из-за которых им запрещено вылетать за границу, смогут решить проблемы с ограничением вылета прямо в аэропорту Благовещенска. С 28 апреля по 9 мая будет обеспечено дистанционное дежурство судебных приставов согласно расписанию вылетов международных рейсов.

Около 16 тысяч амурчан из-за долгов не могут выехать за границу. Основанием для отмены постановления об ограничении права выезда является фактическая оплата долгов в полном объеме. Для экстренной отмены ограничительного постановления должнику в пункте пропуска через госграницу РФ необходимо иметь при себе платежный документ о погашении задолженности (платежный документ с отметками банка, квитанция терминала, справка об отсутствии заложенности и тому подобное).

Несмотря на возможность экстренной отмены постановления об ограничении выезда, судебные приставы не советуют оставлять на последний момент решение этого вопроса. Всем, кто собирается за границу, рекомендуют как можно быстрей обратиться к сервису «Банк данных исполнительных производств» на сайте УФССП России по Амурской области http://r28.fssprus.ru/ либо на портале государственных услуг Амурской области https://gu.amurobl.ru и проверить себя на наличие долга, сообщает пресс-служба УФССП.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Rabota2016

    Rabota2016
    1 час назад

    Амур-инфо! От души смеюсь над заголовками ваших статей!!!

  • NEOS

    NEOS
    18 минут назад

    Смеяться последнее дело. Лучше окажите помощь Нине Аркадьевне Гвоздковой, ихнему несменному редактору и корректору.))).

  • Бодрячок

    Бодрячок
    11 минут назад

    Совсем приставы сума сходят

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