Ткачев пообещал накормить мир российской органикой

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Минсельхоз может в течение месяца внести в правительство законопроект «О производстве и обороте органической продукции», заявил глава ведомства Александр Ткачев. «Уверен, что при грамотном подходе Россия может занять до 10-15 % мирового рынка органической продукции», – заявил он. В настоящий момент Россия занимает 0,2 % мирового рынка органических продуктов питания, сообщает «Лента.ру».

По мнению Александра Ткачева, новый закон создаст нормативно-правовую базу для развития перспективного направления отечественного АПК. Министр выразил уверенность, что с помощью закона несколько тысяч уже работающих фермеров смогут пройти соответствующую сертификацию. Он считает, что сегодня уже сложились благоприятные возможности для роста производства органики.

«Мы должны занять свою нишу. Уверен, что при грамотном подходе Россия может занять до 10-15 процентов мирового рынка органической продукции», – сказал Ткачев.

При этом он признал, что в настоящий момент Россия занимает лишь 0,2 процента мирового рынка органических продуктов питания.

«У нас самые высокие темпы роста органического земледелия в мире. Так, за последние семь лет рынок органических продуктов вырос более чем на 60 процентов — со 120 до 200 миллионов долларов. Почти в 10 раз увеличилось число производителей и площадь сертифицированных под органику земель», – отметил Ткачев.

В начале марта 2017 года глава Минсельхоза заявил, что Россия в ближайшие годы станет нетто-экспортером продовольствия. По его словам, в последние 20 лет импорт сельхозпродукции преобладал. Однако динамика последних трех лет такова, что экспортные поставки заметно растут.

По итогам 2016 года, наша стран экспортировала сельхозпродукции на 17 миллиардов долларов, что на четыре процента больше, чем годом ранее. При этом импорт сократился до 24 миллиардов долларов.

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#российская власть #сельское хозяйство #торговля #экономика

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Василий Кленин