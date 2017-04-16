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29апреля
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Хореографический конкурс «Область танца» в Благовещенске будет проводиться ежегодно

Хореографический конкурс «Область танца» в Благовещенске будет проводиться ежегодно
Фото: amurobl.ru

В пятницу, 28 апреля, в областной филармонии прошел гала-концерт хореографического конкурса «Область танца». На сцене выступили лучшие коллективы Приамурья. В концерте также приняли участие коллективы из КНР. Гран-при конкурса завоевала благовещенская школа танца «Стрекоза».

Среди лучших областных танцевальных коллективов оказались благовещенские студия «Траффик», театр танца «Дефи», ансамбль «Мы», а также театр современной хореографии «Радость» из Новобурейского. Специальных призов удостоились коллективы из КНР.

Конкурс стартовал 26 апреля. Он был призван объединить творческие коллективы, студии, культурно-досуговые учреждения и учреждения дополнительного образования Приамурья.

Гран-при вручил губернатор Амурской области Александр Козлов.

«Конкурс – это не только ответственное творческое соревнование – это, прежде всего, встреча с музыкой, общение друг с другом, новые творческие горизонты и новые друзья. Уверен, что для каждого участника конкурс стал ярким незабываемым событием, проверкой своих сил и возможностей. Преодолевая сценическое волнение, вы продемонстрировали свое мастерство и талант», – обратился к участникам конкурса глава региона. Он пожелал им никогда не останавливаться на достигнутых результатах, а также поблагодарил родителей конкурсантов за то, что они воспитывают таких целеустремленных и талантливых детей.

Глава региона отметил, что такой конкурс прошел впервые и поинтересовался мнением зала, нужно ли сделать его ежегодным. По реакции зала стало ясно, что конкурс должен стать традиционным. Александр Козлов пообещал, что отныне он станет проходить каждый год.

В завершение конкурса 29 апреля на площади имени Ленина пройдут флешмоб и гала-концерт, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#конкурсы #концерты #культура

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