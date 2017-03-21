В Приамурье будут судить директора компании, работавшей на стройке космодрома Восточный

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В Амурской области пойдет под суд исполнительный директор ООО ПСК «Звезда» Александр Барбаняга. Данная компания вела подрядные строительно-монтажные работы на космодроме Восточный. Мужчину обвиняют в невыплате заработной платы своим работникам.

По версии следствия, в 2014 году Барбаняга не выплатил части работников зарплату за два месяца – апрель и май. Другой части он выплатил заработную плату за май в размере ниже установленного на тот момент МРОТ. При этом Александр Барбаняга направил денежные средства организации на иные нужды. Общая сумма непогашенной задолженности составила более 130 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела по данному факту завершено. По делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время его направят в суд, сообщает СУ СКР по Амурской области.

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Александр Авдеев