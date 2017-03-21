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28апреля
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Сегодня, 21:01 3

В Приамурье будут судить директора компании, работавшей на стройке космодрома Восточный

В Приамурье будут судить директора компании, работавшей на стройке космодрома Восточный
Фото: russian.space

В Амурской области пойдет под суд исполнительный директор ООО ПСК «Звезда» Александр Барбаняга. Данная компания вела подрядные строительно-монтажные работы на космодроме Восточный. Мужчину обвиняют в невыплате заработной платы своим работникам.

По версии следствия, в 2014 году Барбаняга не выплатил части работников зарплату за два месяца – апрель и май. Другой части он выплатил заработную плату за май в размере ниже установленного на тот момент МРОТ. При этом Александр Барбаняга направил денежные средства организации на иные нужды. Общая сумма непогашенной задолженности составила более 130 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела по данному факту завершено. По делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время его направят в суд, сообщает СУ СКР по Амурской области.

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#закон #космодром #криминал #суды #финансы

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Комментарии
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  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    1 час назад

    Явно самый отъявленный вор в стране

  • full

    full
    50 минут назад

    Дмитрий1978

    Явно самый отъявленный вор в стране



    За поисками самого самого может впустую пройти жизнь. А вот если расстреливать массовку по пути, то уже какой то смысл будет.

  • vertex

    vertex
    46 минут назад

    Сейчас набирают за 30 рублей месяц, через месяц))). Сидит женщина и глазки строит...

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