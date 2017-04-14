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28апреля
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В Благовещенске школьники запустили ракеты

В Благовещенске школьники запустили ракеты

Ровно год назад с космодрома Восточный была запущена первая ракета. В пятницу, 28 апреля, в Благовещенске ученики школы № 16 запустили свои ракеты. Так прошел фестиваль «Открытое небо» – соревнования по запуску ракет.

В мероприятии приняли участие учащиеся 7-8 классов. Школьники разделились на 16 экипажей, каждый из которых запустил по одной ракете. Жюри оценивало высоту, скорость полёта и качество спуска ракет, которые ученики делали своими руками в течение двух месяцев.

«За счёт калиевой селитры, эти проводки подключены к запалу. Запал зажигает, и ракета взлетает за счёт выходящих газов. В ней вот здесь встроенный парашют. Когда заканчивается топливо, выталкивается парашют, и она спокойно парит вниз», – рассказывает ученик школы № 16 Константин Гончаренко.

В честь праздника в школе провели и квест-игру под названием «Школа космонавтов». В ней поучаствовали ребята из пяти городских школ. Дети преодолевали различные станции, на которых они проверяли свою координацию, участвовали в викторине и измеряли силу. Испытания успешно прошли ученики 13-й школы. Победители получили грамоты.

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#дети #конкурсы #школа

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