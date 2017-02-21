Полиция установила хулигана, повредившего машины в Благовещенске на Богдана Хмельницого

В Благовещенске полицейские установили хулигана, который повредил автомобили, припаркованные во дворе дома № 31 по улице Богдана Хмельницого.

Как сообщает УМВД России по Амурской области, мужчина, повредивший машины, – житель областного центра. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

«В соответствии с действующим законодательством максимальный срок наказания за подобное деяние – лишение свободы на срок 5 лет», – отмечают в полиции.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел ночью с 12 на 13 апреля и попал на камеру видеонаблюдения. По информации очевидцев, были повреждены четыре машины.

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев