Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 18:59 3

Полиция установила хулигана, повредившего машины в Благовещенске на Богдана Хмельницого

Полиция установила хулигана, повредившего машины в Благовещенске на Богдана Хмельницого

В Благовещенске полицейские установили хулигана, который повредил автомобили, припаркованные во дворе дома № 31 по улице Богдана Хмельницого.

Как сообщает УМВД России по Амурской области, мужчина, повредивший машины, – житель областного центра. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

«В соответствии с действующим законодательством максимальный срок наказания за подобное деяние – лишение свободы на срок 5 лет», – отмечают в полиции.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел ночью с 12 на 13 апреля и попал на камеру видеонаблюдения. По информации очевидцев, были повреждены четыре машины.

Просмотров всего: 1318

#происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    Опубликуйте его ФИО...и ничего не надо возбуждать.

  • СВС

    СВС
    1 час назад

    городской партизан? проклятый расхититель капиталистической собственности?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    16 минут назад

    Давно пора дворы от машин освободить. Все заставлено!

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 12

Амурчанка обвинила своего мужа в развращении несовершеннолетней дочери
Происшествия

В Благовещенске убрали падавшую опору линии электропередачи
В России и мире

Розенбаум отменил концерты, сломав в Саратове три ребра
Общество 4

Ремонт машины вместо выплат: вступили в силу поправки в закон об ОСАГО