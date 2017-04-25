Амурчанка обвинила своего мужа в развращении несовершеннолетней дочери

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Жительница Белогорска обвинила собственного мужа в том, он якобы приставал к их несовершеннолетней дочери, совершая развратные действия. Следствие выяснило, что женщина совершила ложный донос и никакого преступления не было. В результате суд принял решение оштрафовать амурчанку.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, в ноябре 2016 года между мужем и женой произошел конфликт на бытовой почве. После этого женщина уехала от супруга из Белогорска в Благовещенск, к своей тете. Она решила оклеветать супруга перед правоохранительными органами – якобы тот совершал развратные действия в отношении их несовершеннолетней дочери. Амурчанка написала заявление в полицию Благовещенска, однако в ходе следствия ее намерения вскрылись, и женщина сама стала обвиняемой.

По данному факту состоялся суд. В судебном заседании супруга согласилась с предъявленным ей обвинением. Судья учел, что женщина раскаялась, наличие у нее малолетних детей, а также то, что раньше преступлений она не совершала.

В итоге жительницу Белогорска признали виновной и приговорили к штрафу в размере 15 000 рублей. Эту сумму амурчанка будет выплачивать в рассрочку в течение пяти месяцев.

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Александр Авдеев