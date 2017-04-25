Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 18:37 12

Амурчанка обвинила своего мужа в развращении несовершеннолетней дочери

Амурчанка обвинила своего мужа в развращении несовершеннолетней дочери
Фото: vseverske.info

Жительница Белогорска обвинила собственного мужа в том, он якобы приставал к их несовершеннолетней дочери, совершая развратные действия. Следствие выяснило, что женщина совершила ложный донос и никакого преступления не было. В результате суд принял решение оштрафовать амурчанку.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, в ноябре 2016 года между мужем и женой произошел конфликт на бытовой почве. После этого женщина уехала от супруга из Белогорска в Благовещенск, к своей тете. Она решила оклеветать супруга перед правоохранительными органами – якобы тот совершал развратные действия в отношении их несовершеннолетней дочери. Амурчанка написала заявление в полицию Благовещенска, однако в ходе следствия ее намерения вскрылись, и женщина сама стала обвиняемой.

По данному факту состоялся суд. В судебном заседании супруга согласилась с предъявленным ей обвинением. Судья учел, что женщина раскаялась, наличие у нее малолетних детей, а также то, что раньше преступлений она не совершала.

В итоге жительницу Белогорска признали виновной и приговорили к штрафу в размере 15 000 рублей. Эту сумму амурчанка будет выплачивать в рассрочку в течение пяти месяцев.

Просмотров всего: 2091

#Белогорск #закон #происшествия #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Генрих VI

    Генрих VI
    4 часа назад

    Не исключаю и такой вариант, как сговор.

  • chuma

    chuma
    4 часа назад

    Сговор со следствием?

  • nerro

    nerro
    4 часа назад

    что за странная картинка к новости.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 часа назад

    chuma

    Сговор со следствием?



    Нет, не со следствием. Просто вспомнил эпизод из своей следственной практики, когда факт развратных действий в отношении несовершеннолетней имел место быть, а потом заявительница забрала своё заявление и сказала, что просто оболгала мужчину. Через много лет я случайно встретился с той потерпевшей и она призналась, что ей заплатили, чтобы она забрала заявление и сказала, что всё выдумала. На самом же деле всё было так, как она писала в заявлении.

  • Asom

    Asom
    3 часа назад



    В итоге жительницу Белогорска признали виновной и приговорили к штрафу в размере 15 000 рублей. Эту сумму амурчанка будет выплачивать в рассрочку в течение пяти месяцев.



    Эту сумму муж амурчанки будет выплачивать в течение пяти месяцев.

  • chuma

    chuma
    3 часа назад

    Генрих такие страсти пишет. Жуть!

  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 часа назад

    chuma

    Генрих такие страсти пишет. Жуть!



    Да какие же это страсти? Страсти, когда мужика обвинили в изнасиловании, упекли на конкретный срок, а он, освободившись, убил оболгавшую его женщину. Утверждал, что сделать так поклялся ещё на зоне. Но это дело я не расследовал. Знаю со слов коллег.

  • full

    full
    3 часа назад

    Генрих VI

    chuma

    Генрих такие страсти пишет. Жуть!



    Да какие же это страсти? Страсти, когда мужика обвинили в изнасиловании, упекли на конкретный срок, а он, освободившись, убил оболгавшую его женщину. Утверждал, что сделать так поклялся ещё на зоне. Но это дело я не расследовал. Знаю со слов коллег.



    Нормальный расклад. Следака и судью только жаль.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 часа назад

    nerroчто за странная картинка к новости.


    Автопортрет)))))).

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Генрих VI

    chuma

    Сговор со следствием?



    Нет, не со следствием. Просто вспомнил эпизод из своей следственной практики, когда факт развратных действий в отношении несовершеннолетней имел место быть, а потом заявительница забрала своё заявление и сказала, что просто оболгала мужчину. Через много лет я случайно встретился с той потерпевшей и она призналась, что ей заплатили, чтобы она забрала заявление и сказала, что всё выдумала. На самом же деле всё было так, как она писала в заявлении.



    Вам психологический портрет таких особ должно быть известен, там все, что угодно иметь место быть может.

  • СВС

    СВС
    1 час назад

    странную картинку к новости срочно убрать! если это автопортрет, то чей? хотя догадываюсь... хоть и нет там физиономии лица.

  • Patison

    Patison
    7 минут назад

    нифигасе. лжедонос о совершении особотяжкого преступления и 15 000 р. чисто пример того, как дамы могут вынести мозг своему мужику за 15 000 р.

Показать все (12) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

В Приамурье будут судить директора компании, работавшей на стройке космодрома Восточный
Происшествия 3

Полиция установила хулигана, повредившего машины в Благовещенске на Богдана Хмельницого
Происшествия

В Благовещенске убрали падавшую опору линии электропередачи
Общество 2

На вторую очередь маслоэкстракционного завода в Белогорске возьмут кредит 2 миллиарда рублей

сегодня, 17:27