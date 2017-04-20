Массовая репетиция танца прошла на площади Победы. Вместе с воспитанниками «Ровесников» в ней приняли участие выпускники ансамбля, приехавшие на празднование юбилея, творческие коллективы города и иностранные гости. Так Благовещенск готовится к международному фестивалю «Танцующий город».

29апреля более четырех тысяч человек пройдут в танце по главной улице города. Именно столько благовещенцев и гостей города уже заявили о своем участии. Это амурские творческие коллективы, иностранные танцевальные группы и все желающие. Обеспечивать проведение фестиваля будут более 100 волонтеров из числа Корпуса добровольцев города Благовещенска. Такой фестиваль в Благовещенске решили провести в честь Международного дня танца и 50-летнего юбилея ансамбля «Ровесники».

Шествие стартует в 16:00 на улице Ленина от пересечения с улицей Богдана Хмельницкого. На центральной площади организуют выставки, мастер-классы и творческие площадки. В завершение гостей ждут фейерверк и дискотека.

Просмотров всего: 571

#культура

распечатать

Нино Кохреидзе