Сотрудники областного правительства и администрации Благовещенска выйдут на уборку города

Фото: izvmor.ru

29 апреля Благовещенск присоединится к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия». Массовые субботники пройдут одновременно на нескольких площадках города, участие в акции примут более 600 человек.

В рамках акции запланирована уборка территорий от мусора, посадка цветов и деревьев, а также другие мероприятия. Участие в субботнике примут различные общественные организации, образовательные и культурные учреждения, администрация Благовещенска и правительство Амурской области.

Сотрудники правительства выйдут на уборку улицы Чайковского от Красноармейской до Судостроительного завода и сквера водников. Они проведут уборку сквера в районе перекрестка Калинина – Октябрьская, а также зеленых зон по улице Калинина от Октябрьской до Ломоносова. Субботники стартуют в 10:00.

Принять участие в уборке города приглашают всех желающих. Чтобы поддержать акцию, горожане могут устроить субботники во дворах своих домов, на территории, прилегающей к месту работы или отдыха, либо присоединиться к уборке памятных мест.

Чтобы организовать субботник во дворе своего дома, жителям многоквартирных домов необходимо обращаться в свои обслуживающие или управляющие компании, которые должны обеспечить их необходимым инвентарем.

В случае неблагоприятных погодных условий, проведение субботников будет перенесено на другой день.

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#жизнь #ЖКХ #мэрия #областная власть

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Екатерина PL