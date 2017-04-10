Юрий Трутневу рассказали о готовности Нижне-Бурейской ГЭС

Фото: amurobl.ru

В апреле 2017 года были запущены первый и второй гидроагрегаты Нижне-Бурейской ГЭС. Третий готов на 80 %, четвертый – на 65 %. Пуск станции на полную мощность запланирован на второе полугодие 2017 года. О ходе работ на электростанции полпреду ДФО Юрию Трутневу рассказал генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.

В составе делегации на строительную площадку также прибыли первый замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов и губернатор Амурской области Александр Козлов. Они осмотрели сооружения и оборудование строящейся станции, ознакомились с ходом испытаний гидроагрегатов, сообщает пресс-служба областного правительства.

19 апреля 2016 года была перекрыта плотина, а уже ровно через год под нагрузку в тестовом режиме запущен первый гидроагрегат Нижне-Бурейской ГЭС. 26 апреля 2017 года с энергосистемой был синхронизирован и второй агрегат. Первые два гидроагрегата проходят завершающие этапы комплексных испытаний, в ходе которых происходит выработка электроэнергии в тестовом режиме. Оставшиеся два гидроагрегата Нижне-Бурейской ГЭС находятся в процессе монтажа. Третий готов на 80 %, четвертый – на 65 %. Пуск станции на полную мощность запланирован на второе полугодие 2017 года.

Юрий Трутнев положительно отметил то, что работы идут по графику, и ГЭС будет сдана вовремя: «Строительство Нижне-Бурейской станции – это одно из звеньев той большой работы, которая сейчас проводится здесь, в Амурской области, – сказал вице-премьер. – Идет строительство комплекса "Газпрома", планируется создание комбината "Сибура", выходит на вторую очередь космодром. Все эти объекты нуждаются в бесперебойном снабжении энергией. Нижне-Бурейская ГЭС, с одной стороны, важна для экономики региона. Платежи в бюджет Амурской области составят почти миллиард – 800 миллионов рублей. Эти деньги нужны области. А с другой стороны, станция обеспечивает устойчивость энергоснабжения и защищает долину реки от колебаний, связанных с работой верхней Бурейской станции».

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Василий Кленин