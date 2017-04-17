На вторую очередь маслоэкстракционного завода в Белогорске возьмут кредит 2 миллиарда рублей

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев побывал с рабочим визитом в Белогорске на маслоэкстракционном заводе «Амурский». В сопровождении губернатора области и руководства компании Трутнев посетил цех рафинации и пульт управления производственным процессом отделения зерноподготовки. Также руководителям представили продукцию завода, выпускаемую в настоящее время.

Как рассказал генеральный директор компании «Амурагроцентр» Александр Сарапкин, на сегодняшний день завод работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, переработано более 11 тысяч тонн продукции. Работа ведется в штатном режиме. На площадках работают специалисты по пусконаладке оборудования. В мае планируется получение разрешения на эксплуатацию.

На предприятии трудятся 350 сотрудников. С полной загрузкой завода будет проведено расширение смен, и штат сотрудников увеличится до 400.

«На реализацию второй очереди, которая находится в стадии проектирования и проведения экспертиз, необходимо финансирование», – сказал Александр Сарапкин.

Юрий Трутнев поинтересовался вопросом финансирования предприятия и предоставлением мер господдержки. В ходе визита было озвучено, что подписан договор с Фондом Дальнего Востока и Байкальского региона о предоставлении целевого займа на сумму 2,1 миллиарда рублей для реализации второй очереди, сообщает областное правительство.

Просмотров всего: 40

#Белогорск

распечатать

Екатерина PL