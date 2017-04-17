Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:27 0

На вторую очередь маслоэкстракционного завода в Белогорске возьмут кредит 2 миллиарда рублей

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев побывал с рабочим визитом в Белогорске на маслоэкстракционном заводе «Амурский». В сопровождении губернатора области и руководства компании Трутнев посетил цех рафинации и пульт управления производственным процессом отделения зерноподготовки. Также руководителям представили продукцию завода, выпускаемую в настоящее время.

Как рассказал генеральный директор компании «Амурагроцентр» Александр Сарапкин, на сегодняшний день завод работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, переработано более 11 тысяч тонн продукции. Работа ведется в штатном режиме. На площадках работают специалисты по пусконаладке оборудования. В мае планируется получение разрешения на эксплуатацию.

На предприятии трудятся 350 сотрудников. С полной загрузкой завода будет проведено расширение смен, и штат сотрудников увеличится до 400.

«На реализацию второй очереди, которая находится в стадии проектирования и проведения экспертиз, необходимо финансирование», – сказал Александр Сарапкин.

Юрий Трутнев поинтересовался вопросом финансирования предприятия и предоставлением мер господдержки. В ходе визита было озвучено, что подписан договор с Фондом Дальнего Востока и Байкальского региона о предоставлении целевого займа на сумму 2,1 миллиарда рублей для реализации второй очереди, сообщает областное правительство.

Просмотров всего: 40

#Белогорск

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

Белогорцам на День города раздадут светодиодные фонарики

сегодня, 16:38
Происшествия 2

В Белогорске обнаружили более 20 тысяч бутылок контрафактного алкоголя
Общество 9

Почти все земельные участки, выданные за 5 лет многодетным семьям Белогорска, пустуют
Общество 1

В Белогорске 13 мая начнут работать ярмарки выходного дня