В начале мая воздух в Приамурье прогреется до +28 градусов

Фото: earth-chronicles.ru

1 и 2 мая в Амурской области, по прогнозу синоптиков, будет очень тепло. Воздух в большинстве районов прогреется до +23...+28 градусов. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали в Амурском гидрометцентре.

В эти дни регион будет находиться в теплом секторе юго-западного циклона. Это и спровоцирует волну тепла. Кроме того, 1 и 2 мая в Приамурье усилится юго-западный ветер, в дневное время его порывы будут достигать 17-22 метров в секунду.

3 мая в области ожидается прохождение фронтальной системы циклона. В большинстве южных районов, а также местами по северу региона пройдут осадки различной интенсивности. В отдельных южных районах не исключены ливни с грозами. Ветер сменит направление на северо-западное, он по-прежнему будет сильным в отдельных районах – до 15-20 метров в секунду.

3 мая в Амурской области ожидают приход холодной воздушной массы. Произойдет снижение температуры воздуха – по сравнению с 1-2 мая – на 8-10 градусов.

4 и 5 мая, по предварительным прогнозам, дневные температуры воздуха в Приамурье будут в пределах +10...+15 градусов.

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Александр Авдеев