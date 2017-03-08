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28апреля
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За золотую медаль «АмурЭкспоФорума–2017» уже пожелали бороться 15 компаний

За золотую медаль «АмурЭкспоФорума–2017» уже пожелали бороться 15 компаний

Больше 100 компаний на сегодня заявили о своем желании участвовать в международной выставке «АмурЭкспоФорум» в 2017 году. В Благовещенске она пройдет в конце мая. Главная награда выставки – золотая медаль «АмурЭкспоФорума». На сегодняшний день побороться за награду пожелали 15 компаний.

Товары и услуги претендентов на медаль должны соответствовать заявленным требованиям. Самая популярная номинация – «продовольственные товары». Здесь поборются компании по производству колбасных, мясных и хлебобулочных изделий, рыбных, соевых продуктов. Кроме того, на суд экспертной комиссии представят новые технологии в изготовлении пластиковых окон и натяжных потолков.

«Смотр-конкурс на медаль АЭФ проводится среди товаров, изделий, научных разработок, технологий, выставляемых в качестве экспонатов. В комиссию входит до 10 человек. Это эксперты в своих областях», – сказала менеджер «АмурЭкспоФорума» Татьяна Водопьянова.

Заявки на получение медали выставки еще принимаются. Последний срок – 12 мая. В прошлом году в конкурсе приняли участие 10 компаний из Благовещенска, Тынды, Якутска, Биробиджана и Томска, они представили заявки на 22 вида товаров и услуг. В результате комиссия присудила 11 золотых и 4 серебряные медали.

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#экономика

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