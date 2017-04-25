Фото: admblag.ru

В пятницу, 28 апреля, в Благовещенске стартовал летний фестиваль ГТО. В нем поучаствовали более 300 городских спортсменов. В первый день они метали мячи и гранаты, прыгали в длину с места и с разбега, бегали на различные дистанции. Во второй день – 29 апреля – благовещенцев ждет гимнастика: подтягивание, пресс, наклоны, отжимания, рывок гири.

Тех, кто лучше всех сдаст нормативы, отберут для регионального этапа ГТО. В рамках открытия летнего фестиваля свои награды получили победители зимнего.

«Я сдавал подтягивание, пресс, плавание, стрельбу и упражнения на гибкость, – рассказал участник фестиваля Никита Воробьев. – Самое легкое было подтягивание».

«Для меня, как бревна - потому что я вообще не гнусь, наверное, самым тяжелым были наклоны. Потому что я хотела сделать больше всех, но понимала, что у меня это не получится. Ну, вот для меня это было самое тяжёлое. В принципе, довольно легко было. Ничего такого сложного не было», – рассказала участница соревнований Дарья Руденко.

28 и 29 апреля на территории МУ СОК «Юность» пройдет муниципальный этап летнего Фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне».

К участию в фестивале приглашаются все желающие от 9 до 70 лет и старше в соответствии с возрастными ступенями. Принимаются заявки на участие как личные (индивидуальные), так и коллективные.

С нормативами и возрастными ступенями можно ознакомиться на официальном сайте ВФСК «ГТО».

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#спорт

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Василий Кленин