Белогорцам на День города раздадут светодиодные фонарики

В Белогорске 12 июня отметят День города. Основным местом торжеств станет площадь имени 30-летия Победы, где пройдет праздничный концерт. На нем выступит Игорь Соколов и группа «Sолнечные дни». Перед наступлением темноты волонтеры раздадут горожанам, пришедшим на площадь, 7 тысяч светодиодных карманных фонариков.

Каждый желающий сможет получить фонарик бесплатно. Фонарики работают от батареек, которые идут в комплекте.

В прошлом году, в День города, пришедшим на концерт группы «Кар-Мэн» раздали более 7,5 тысячи светодиодных браслетов. На 155-летний юбилей Белогорска площадь светилась неоновыми огнями в цвет российского триколора. Белогорцам и гостям города бесплатно раздали 12 тысяч белых, синих и красных светящихся палочек.

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#Белогорск #погода

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Екатерина PL