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Амурчанин отправится на всероссийский этап чемпионата WorldSkills–2017

Амурчанин отправится на всероссийский этап чемпионата WorldSkills–2017
Фото: пресс-служба областного министерства образования

Выпускник Райчихинского индустриального техникума Антон Долгорук стал участником всероссийского чемпионата WorldSkills–2017. Право на это он завоевал, победив в региональном этапе в номинации «Кирпичная кладка». В случае победы в российском этапе, амурчанин сможет участвовать в международном соревновании в Казани.

Всероссийский конкурс состоится в Краснодаре, куда при поддержке областного минобрнауки 18-летний юноша отправится 15 мая.

На всероссийском WorldSkills Антон Долгорук станет единственным представителем Дальнего Востока, он также продемонстрирует умение класть кирпичи. Чтобы победить в предстоящем состязании, молодой каменщик ежедневно совершенствует мастерство, тратя на это около восьми часов в сутки.

К слову, в прошлом году на чемпионате WorldSkills–2016 за звание победителя от Амурской области также боролся каменщик. Он занял четвертое место, сообщает пресс-служба областного министерства образования.

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#конкурсы #образование #строительство

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