Благовещенке выдали лекарства для ребенка после публикации на Амур.инфо

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Молодой маме из Благовещенска Яне выдали в аптеке лекарства для ее ребенка. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказала сама горожанка. Информацию подтвердили в амурском минздраве.

20апреля жительница Благовещенска Яна столкнулась с проблемой, когда попыталась получить в аптеке положенные ей бесплатно лекарства для двухмесячного ребенка. Там ей сообщили, что этих лекарств в настоящее время нет, и поставили горожанку в очередь на получение, причем примерных сроков поставок не назвали. Яна обратилась в ИА «Амур.инфо», информагентство направило запрос в министерство здравоохранения Амурской области, чтобы прояснить ситуацию.

28 апреля Яна рассказала, что, хотя ей и выдали положенные лекарства, проблема по городу не решена. Ситуация в ее случае, говорит горожанка, разрешилась благодаря вмешательству СМИ.

По информации амурского минздрава, всего за первый квартал 2017 года для обеспечения региональных льготников было закуплено лекарственных препаратов на сумму 16,15 миллиона рублей. По состоянию на 20 апреля в аптечных учреждениях области для детей до трех лет в наличии имеются лекарственные препараты на общую сумму 1360,9 миллиона рублей, включая жаропонижающие и противовирусные – «Парацетамол. Суспензия для приема внутрь», «Ибупрофен. Суспензия для приема внутрь», «Интерферон лейкоцитарный для интраназального применения».

«В случае отсутствия выписанного лекарственного препарата в аптечной сети для решения вопроса изменения схемы лечения и выписки льготного рецепта на другое лекарственное средство (имеющееся в аптечном учреждении) рекомендуется обращаться к участковому врачу-педиатру», – сообщает минздрав.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», в беседах с горожанами чиновники и медработники подтверждают, что проблема с выдачей бесплатных лекарств в Благовещенске в настоящее время есть.

28 апреля в редакцию информагентства обратилась еще одна молодая мама из Благовещенска Дарья. Она также столкнулась с отсутствием в аптеке бесплатных лекарств для ребенка, которому сейчас семь месяцев.

В аптеке Дарья была 5 апреля, ее также поставили в очередь на получение лекарств, сказали подойти 19 апреля. Но и в этот день горожанке ничего не выдали.

«Нам сказали, что лекарства не выдаются с осени прошлого года и мы можем даже не ждать. "Если вдруг" лекарства появятся, обещали позвонить. А рецепт, который нам выдал врач-педиатр, действует только до 5 мая. В общем, очень странная ситуация», – рассказала Дарья. В ее случае в аптеке не нашлось таких препаратов, как «Виферон», «Нурофен» и «Зодак».

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#дети #здоровье

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Александр Авдеев