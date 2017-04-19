Розенбаум отменил концерты, сломав в Саратове три ребра

Фото: ss.metronews.ru

Известный российский автор-исполнитель Александр Розенбаум отменил выступление в Волгограде после того, как сломал несколько рёбер. Неприятность произошла с народным артистом в минувший вторник в Саратове. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт музыканта.

«В связи с травмой, полученной на концерте в Саратове (перелом 6-го, 7-го и 8-го рёбер), концерт в Волгограде переносится на 23 мая 2017 года. Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.

Каким именно образом Александр Яковлевич получил травму, его представители не уточнили.

По словам зрителей, музыкант хотел спрыгнуть со сцены в зрительный зал, но при прыжке споткнулся, сообщает «Московский комсомолец». Как отмечают очевидцы, певец, превозмогая боль, честно отработал весь концерт до конца.

Выступление Розенбаума было запланировано в Центральном концертном зале Волгограда на 27 апреля.

В феврале 2016 года у Розенбаума уже были проблемы со здоровьем. Вскоре после возвращения из Сирии, где он выступал на концерте в честь Дня Российской армии, артист был госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга из-за проблем с сердцем.

Просмотров всего: 124

#здоровье #концерты #музыка #происшествия

распечатать

Алексей Воскобойников