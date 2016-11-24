В Благовещенске открыли памятник основателю «Ровесников» Вячеславу Белоглазову

Возле здания ЦЭВа в Благовещенске торжественно открыли памятник Вячеславу Белоглазову. В церемонии приняли участие не только воспитанники «Ровесников», но и выпускники прошлых лет, а также танцоры из Мексики и Сингапура, которые приехали на юбилей коллектива.

На церемонии выступили руководитель хореографического коллектива Елена Федина, с приветственным словом к горожанам обратилась и мэр Благовещенска Валентина Калита. Всего на открытие к зданию Центра эстетического воспитания пришло около 300 человек.

Празднование юбилея «Ровесников» началось с открытия монументальной композиции. В этом году коллективу исполнилось 50 лет. Увековечить память об основателе ансамбля решили его ученики. Воспитанники и преподаватели вышли с инициативой установки монумента на депутатов Благовещенской городской думы 24 ноября прошлого года. Народные избранники предложение поддержали. Тогда танцоры объявили сбор средств.

Эскиз выполнил амурский архитектор Валерий Сикерин. Памятник отливали на Каслинском заводе. Композиция включает в себя саму скульптуру и скамейки, установленные по кругу. Вячеслав Белоглазов сидит на скамейке в окружении детей и смотрит на главный вход ЦЭВа. По задумке инициаторов, эта территория станет местом встреч для всех поколений выпускников известного не только в России, но и во многих зарубежных странах хореографического коллектива.

Монтировать композицию начали 26 апреля. Но работы выполнены в долг. Сбор средств продолжается, необходимо еще 750 тысяч рублей.

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Нино Кохреидзе