В почтовых отделениях Приамурья появились электронные очереди

Фото: пресс-служба филиала "Почты России"

Для удобства посетителей в крупных отделениях почтовой связи городов Амурской области заработала система управления очередью. Новые электронные очереди должны минимизировать время, которое клиенты тратят на ожидание обслуживания, сообщает пресс-служба амурского филиала «Почты России».

Система управления очередью в почтовых отделениях Амурской области – составная часть общероссийского проекта, который позволяет централизованно координировать работу фронт-офисов с наиболее интенсивным трафиком при наличии более трех операционных окон.

Первое, что увидят посетители почтовых отделений, где работает система управления очередью – это монитор специального регистратора, который размещается в зоне встречи клиентов. Они смогут быстро выбрать требуемую услугу и получить талон с указанием порядкового номера. Над рабочими местами операторов установлено табло, где отображается номер талона вызываемого клиента. Приглашение к обслуживанию сопровождается звуковым оповещением и дублируется на центральном информационном табло зала ожидания.

Для «Почты России» в целом система электронной очереди – это новый продукт, тем не менее в 2016 году по всей России было внедрено больше 150 систем электронных очередей.

«Внедрение электронных очередей – это шаг к изменению формата обслуживания в почтовых отделениях. Преобразование позволит нам обеспечить выполнение таких существенных условий работы почтового отделения, как обновление программ в нерабочее время, своевременную настройку оборудования, отслеживать уровень квалификации сотрудников и другие составляющие, которые влияют на скорость обслуживания», – отметила директор Амурского филиала Почты России Светлана Матвиенко.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», одним из первых электронной очередью обзавелся почтамт в Свободном.

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#связь #технологии

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Василий Кленин