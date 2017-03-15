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28апреля
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В почтовых отделениях Приамурья появились электронные очереди

В почтовых отделениях Приамурья появились электронные очереди
Фото: пресс-служба филиала "Почты России"

Для удобства посетителей в крупных отделениях почтовой связи городов Амурской области заработала система управления очередью. Новые электронные очереди должны минимизировать время, которое клиенты тратят на ожидание обслуживания, сообщает пресс-служба амурского филиала «Почты России».

Система управления очередью в почтовых отделениях Амурской области – составная часть общероссийского проекта, который позволяет централизованно координировать работу фронт-офисов с наиболее интенсивным трафиком при наличии более трех операционных окон.

Первое, что увидят посетители почтовых отделений, где работает система управления очередью – это монитор специального регистратора, который размещается в зоне встречи клиентов. Они смогут быстро выбрать требуемую услугу и получить талон с указанием порядкового номера. Над рабочими местами операторов установлено табло, где отображается номер талона вызываемого клиента. Приглашение к обслуживанию сопровождается звуковым оповещением и дублируется на центральном информационном табло зала ожидания.

Для «Почты России» в целом система электронной очереди – это новый продукт, тем не менее в 2016 году по всей России было внедрено больше 150 систем электронных очередей.

«Внедрение электронных очередей – это шаг к изменению формата обслуживания в почтовых отделениях. Преобразование позволит нам обеспечить выполнение таких существенных условий работы почтового отделения, как обновление программ в нерабочее время, своевременную настройку оборудования, отслеживать уровень квалификации сотрудников и другие составляющие, которые влияют на скорость обслуживания», – отметила директор Амурского филиала Почты России Светлана Матвиенко.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», одним из первых электронной очередью обзавелся почтамт в Свободном.

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#связь #технологии

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Назовите хотя бы одно почтовое отделение где бы не было очередей... Надо повышать качество обслуживания,зарплату привести в соответствие,а не электронные очереди внедрять...

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    25 минут назад

    Только сегодня матерился.В обед заскочил в свое отделение заказное Письмо получить. 10 мин подождал и ушел матерясь.Нет времени пол часа стоять.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    21 минута назад

    Много получаю мелких посылок. Извещение в ящик попадает на 6-7 дней, после прихода на нашу сортировочную.Не удивительно, что заказы идут по два месяца. Такая работа по всей стране. А что вы хотели? Сократили, зарплаты нищенские.В советские времена быстрей работали. Извещение приходило на 2 день после прибытия. Почта России-ЭТО НЕЧТО!)))

  • Alex-пешеход

    Alex-пешеход
    12 минут назад

    artur-cyrybko

    Много получаю мелких посылок. Извещение в ящик попадает на 6-7 дней, после прихода на нашу сортировочную.Не удивительно, что заказы идут по два месяца. Такая работа по всей стране. А что вы хотели? Сократили, зарплаты нищенские.В советские времена быстрей работали. Извещение приходило на 2 день после прибытия. Почта России-ЭТО НЕЧТО!)))



    Вам хоть в почтовый ящик извещения кладут, нам просто над домофоном оставляют. Даже в заходом в подъезд не утруждают себя. Почта России - это один из филиалов ада на земле!

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