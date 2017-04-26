Ремонт машины вместо выплат: вступили в силу поправки в закон об ОСАГО

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В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Теперь участникам ДТП вместо денежных выплат предложат отремонтировать автомобиль. Список автосервисов предоставит сам страховщик. Нововведения коснутся страховых договоров, заключенных с 28 апреля 2017 года.

Теперь при продаже полиса ОСАГО или принятии заявления на выплату страховщик предложит клиенту список станций техобслуживания (СТО), с которыми имеет соглашение. В одной из них автовладелец сможет отремонтировать свою машину в случае ДТП, пишет ТАСС.

Правда, на практике пока все выглядит иначе. В Благовещенске, например, работать по новой системе еще не начали. Закон есть, но к нему не подготовились, говорят автоюристы.

«Пока вопросов больше, чем ответов. Система не отработана, она сырая. Страховщики продвигали этот законопроект, а когда его одобрили и приняли, оказалось, что они к нему не готовы. У них даже еще не заключены договоры с автосервисами. То есть они сами не понимают, как работать. Сейчас будем смотреть, что из этого всего выйдет», – поделился благовещенский автоюрист Александр Киреев.

Вопросы вызывает не один пункт. Например, автосервисы, с которыми заключат договоры страховые компании, должны соответствовать ряду требований, в частности, находиться в пределах 50 километров от места происшествия или места жительства потерпевшего. Как в такой ситуации должны себя вести автовладельцы, проживающие в отдаленных населенных пунктах, не ясно.

Кроме того, срок ремонта автомобиля не должен превышать 30 рабочих дней, а за каждый день просрочки со страховой компании будет взиматься штраф в размере 0,5 % от суммы возмещения. Гарантийный срок на ремонт составляет шесть месяцев, на кузовные и лакокрасочные работы – 12 месяцев.

«Если страховщик в состоянии обеспечить эти условия, то восстановительный ремонт обязателен. Если нет, то выплата производится деньгами», – пояснил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

При этом непонятно, как быть с автомобилями, запчастей для которых нет в наличии и ждать их придется больше месяца. А закон требует осуществлять ремонт с использованием только новых деталей. Неясно и то, как поступать с автомобилями, купленными в автосалонах и находящимися на гарантийном обслуживании, отмечают автоюристы.

Также трудности могут возникнуть в случае, если авторемонт будет произведен некачественно. Тогда будут потрачены дополнительные деньги и время на то, чтобы эту некачественную работу переделать. Такая ситуация принесет неудобства и владельцу авто, и страховщику. Плюс многие автовладельцы предпочитают ремонтироваться в уже проверенных ими автосервисах. Но этих сервисов может не быть в списке страховщика.

По закону, автовладелец имеет право предложить свою станцию, однако ее необходимо согласовать со страховой компанией. «При заключении договора ОСАГО у страховщика может не оказаться договора с подходящей вам станцией, однако этим вопросом стоит поинтересоваться, допустим, через месяц или два. Возможно, компания включит удобную для потребителя станцию в свой реестр. Тогда можно будет внести соответствующие изменения в свой договор ОСАГО», – отметил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев объяснил, как будет действовать норма о приоритете ремонта, если у одного из участников ДТП будет новый полис ОСАГО, а у другого – старый, купленный до 28 апреля.

«Если данное ДТП попадает под прямое возмещение убытков (два участника, нет вреда жизни и здоровью, нет споров по обстоятельствам) и нужно обращаться в свою страховую компанию, то в этом случае принцип работает так – договор должен быть у потерпевшей стороны. Если он заключен после 28 апреля, то потерпевший получает направление на ремонт, в этом случае работает закон для него. Если в ДТП пострадало несколько автомобилей и в этом случае пострадавший пока что должен обращаться в страховую компанию виновника, то работает принцип, когда обязательность (ремонта) начинается, если у виновника полис ОСАГО оформлен после 28 апреля», – рассказал Уфимцев.

Прямое возмещение убытков сейчас действует для ДТП, где участвуют только два автомобиля, нет пострадавших и разногласий относительно того, кто виновник ДТП. В таких случаях потерпевший должен обращаться за выплатой к своему страховщику ОСАГО, а не к страховщику виновника. При коллективных столкновениях потерпевшие должны обращаться к страховщику виновника.

Новые поправки, помимо введения натурального возмещения, распространяют систему прямого возмещения убытков и на коллективные столкновения, но эта норма вступит в силу через полгода после официального опубликования закона, то есть в конце сентября 2017 года.

«Все эти новшества направлены на то, чтобы бороться с мошенниками, в том числе с теми, кто организует так называемые автоподставы. Но дело в том, что в автоподставах всегда участвует несколько автомобилей – от трех и больше. Но если больше двух участников ДТП, то пока еще действует прямая выплата. Но даже если прямую выплату для массовых ДТП уберут, то представьте, сколько появится неудобств. То есть страховщику нужно будет ремонтировать не один и не два автомобиля, а гораздо больше. И сделать это нужно успеть за месяц!» – сказал благовещенский автоюрист Александр Киреев.

Закон устанавливает ряд случаев, когда приоритет ремонта не действует: причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью, смерть потерпевшего, полное уничтожения автомобиля, превышение стоимости ремонта над лимитом выплаты ОСАГО (400 тысяч рублей) в случае, если потерпевший не согласен доплатить разницу. Кроме того, денежное возмещение может быть выплачено отдельным категориям инвалидов.

«Предполагалось, что мошенники, которые заинтересованы в наличных деньгах, будут исключены из взаимодействия страховщика и потребителя услуги ОСАГО, так как возмещение должно производиться в натуральной форме», – сказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА).

Однако при работе над законом в нем появились требования к организации ремонта, которые не дают возможность делать ремонт в 100 % случаев и оставляют возможность для хождения в системе ОСАГО наличных денег. «Поэтому риски мошенничества сохраняются», – добавил Игорь Юргенс.

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#закон #транспорт

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Екатерина PL