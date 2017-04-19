Девять россиян провалились на снегоходе под лёд на Шпицбергене

Фото: tass.ru

Девять россиян, катавшихся на снегоходах, провалились под лёд на норвежском архипелаге Шпицберген. Это произошло в четверг, 27 апреля, сообщили ТАСС в Норвежском координационном спасательном центре.

По словам генконсула РФ на Шпицбергене Вячеслава Николаева, несколько десятков российских туристов на снегоходах следовали в Лонгйир из законсервированного шахтёрского посёлка Пирамида. Члены первой группы, пересекавшей замерзший пролив Темпель-фьорд, провалились под лёд.

В ходе спасательной операции все девять россиян были найдены. Вертолёт доставил четверых пострадавших в больницу Лонгйира (крупнейший населённый пункт на архипелаге). Ещё двое россиян находятся на борту корабля норвежской береговой охраны «Свальбар», их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Состояние остальных трёх участников происшествия не вызывает серьёзных опасений.

В больнице Лонгйира сообщили, что двое россиян находятся в критическом состоянии. «Состояние одного пациента критическое и нестабильное, другого критическое и стабильное. У обоих сильное переохлаждение», – рассказал дежурный хирург Эрик Краг Енссен.

Просмотров всего: 96

#здоровье #происшествия #транспорт

распечатать

Алексей Воскобойников