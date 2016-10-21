Электронные больничные внедрят этим летом в Приамурье

Фото: infoorel.ru

В Амурской области летом 2017 года в поликлиниках и больницах пациентам начнут выдавать электронные больничные листы. По темпам их внедрения Приамурье не отстает от остальных российских регионов, рассказали ИА «Амур.инфо» в амурском минздраве.

В настоящее время в области тестируют электронные больничные в отдельных медицинских организациях. Подготовительная работа ведется под контролем амурского министерства здравоохранения, сообщила представитель пресс-службы минздрава Вера Кохно.

Как сообщало Амур.инфо, летом в российских поликлиниках и больницах пациентам начнут выдавать электронные больничные листы. С июля россиянам больше не нужно будет ходить к своему участковому, чтобы закрыть больничный. Достаточно будет позвонить врачу и сообщить о выходе на работу. Медик сам закроет больничный и отправит информацию работодателю и в Фонд социального страхования.

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#здоровье #технологии

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Александр Авдеев