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28апреля
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«Скотина тупая!»: писатель Веллер разбушевался в прямом эфире «Эха Москвы» (видео)

«Скотина тупая!»: писатель Веллер разбушевался в прямом эфире «Эха Москвы» (видео)
Фото: youtube.com

Писатель Михаил Веллер устроил скандал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». В приступе ярости он сломал микрофон, плеснул воду в лицо ведущей Ольги Бычковой и швырнул кружку в стену студии. Об этом пишет «Российская газета».

Инцидент произошёл во время передачи «Особое мнение». Журналистка перебила Веллера, когда тот назвал одного из позвонивших в эфир радиослушателей «дубиной» и «мякинной головой».

Веллер тут же вскипел и настойчиво попросил Бычкову его не перебивать. «Оля, вы ведущая? Или вы спотыкающая, мешающая и затыкающая?» – спросил он, попросив не мешать ему излагать свои мысли. В ответ на мягкое возражение журналистки о том, что «мы ведём диалог", Веллер предложил «не изводить его».

Ведущая, в свою очередь, заявила, что программа, всё-таки предусматривает диалог, и сказала, что будет время от времени задавать своему собеседнику вопросы. Это окончательно вывело писателя из себя: он схватил микрофон и швырнул его в сторону, вскочил со своего места, вылил воду из чашки в лицо Бычковой, бросил посуду со стола и ушел из студии. «Скотина тупая! Я тебя больше не знаю!» – выкрикнул Веллер на прощание.

В прошлом месяце Веллер также оскандалился в прямом эфире, облив водой ведущего программы «Право голоса» на ТВЦ Романа Бабаяна.

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#происшествия #СМИ

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Пронин

    Пронин
    2 часа назад

    Эта женщина с низкой социальной ответственностью просто издевалась над ним - умышленно перебивала в то время как он её просил этого не делать. Эхо Москвы - позор мировой журналистики.

  • Vlad2

    Vlad2
    2 часа назад

    Браво, Веллер!

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    Веллер, позор! Как дурная баба в климаксе.

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Молодчино Веллер! Донаправлялась ведущая в свое русло хотела повернуть, но не учла что это Веллер.

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    Нехер вообще на эту помойку ходить

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Жаль что кружкой ей в голову не попал, хотя там же кость, ничего бы с ней не случилось.

  • mm_Рая Михайлова

    mm_Рая Михайлова
    1 час назад

    Мужчины перевелись. Ни такта, ни выдержки ,ни воспитания. Больные нервы-сидите дома.Еще от молодежи что-то хотят. Посмотрите на себя сплошь хамло одно.

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