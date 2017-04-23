«Скотина тупая!»: писатель Веллер разбушевался в прямом эфире «Эха Москвы» (видео)

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Писатель Михаил Веллер устроил скандал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». В приступе ярости он сломал микрофон, плеснул воду в лицо ведущей Ольги Бычковой и швырнул кружку в стену студии. Об этом пишет «Российская газета».

Инцидент произошёл во время передачи «Особое мнение». Журналистка перебила Веллера, когда тот назвал одного из позвонивших в эфир радиослушателей «дубиной» и «мякинной головой».

Веллер тут же вскипел и настойчиво попросил Бычкову его не перебивать. «Оля, вы ведущая? Или вы спотыкающая, мешающая и затыкающая?» – спросил он, попросив не мешать ему излагать свои мысли. В ответ на мягкое возражение журналистки о том, что «мы ведём диалог", Веллер предложил «не изводить его».

Ведущая, в свою очередь, заявила, что программа, всё-таки предусматривает диалог, и сказала, что будет время от времени задавать своему собеседнику вопросы. Это окончательно вывело писателя из себя: он схватил микрофон и швырнул его в сторону, вскочил со своего места, вылил воду из чашки в лицо Бычковой, бросил посуду со стола и ушел из студии. «Скотина тупая! Я тебя больше не знаю!» – выкрикнул Веллер на прощание.

В прошлом месяце Веллер также оскандалился в прямом эфире, облив водой ведущего программы «Право голоса» на ТВЦ Романа Бабаяна.

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#происшествия #СМИ

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Алексей Воскобойников