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28апреля
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На строительстве Амурского ГПЗ задействуют около 10 тысяч жителей Китая

На строительстве Амурского ГПЗ задействуют около 10 тысяч жителей Китая
Фото: www.gazprom-neft.ru

Численность китайских работников, задействованных на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) по уже заключенным контрактам, составит около 10 тысяч человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора ООО «Газпром переработка Благовещенск» Игоря Афанасьева.

Он напомнил, что на лицензионных установках основным строительно-монтажным подрядчиком будет одна из китайских фирм. EPC-подрядчик на нелицензионных установках – China Petroleum Engineering & Construction Corporationn (СРЕСС), аффилирована с CNPC. Контракт с ней был заключен в апреле. В конкурсе по оборудованию общезаводского хозяйства тоже участвует китайская компания.

«Проект по лицензионным установкам будут реализовывать 3,5 тысячи китайцев. Еще около 6 тысяч китайских работников выполнят работы на нелицензионных установках. Кто будет работать на общезаводском хозяйстве, пока не знаем. Чтобы привлечь кредитные средства, мы должны соответствовать ожиданиям кредиторов. Существуют определенные требования экспортных кредитных агентств по российскому контенту», – сказал Игорь Афанасьев.

Привлечение иностранных специалистов к строительству завода он пояснил особенностями самого проекта. Амурский ГПЗ не входит в инвестиционную программу Газпрома, поэтому проект его строительства будет реализовываться на принципах EPC-контрактов. Этот тип контракта включает инжиниринг, поставки и строительство.

«По контракту с немецкой компанией Linde 23 % компания оставляет на российский контент – отечественные поставщики, товары и услуги и рабочая сила. У СРЕСС по договору не менее 45 % – китайский контент», – уточнил собеседник.

Отвечая на вопрос журналистов, которые сообщили о некотором недовольстве местного населения, что к строительству ГПЗ привлекается большое количество иностранцев, Афанасьев пояснил, что обещания обеспечить их рабочими местами нужно рассматривать со всех позиций.

«Во время реализации проекта будут созданы дополнительные рабочие места в сфере обслуживания. Опять же, существенно возрастет объем транспортных услуг. Что касается работ на объекте, специализированных фирм в регионе нет», – сказал гендиректор ООО «Газпром переработка Благовещенск».

В пик строительства (2018-2020 годы) на Амурском ГПЗ будет работать до 18 тысяч человек. Сейчас на объекте около 1,3 тысячи человек, из которых около 600 – жители Амурской области. Уже после завершения стройки на Амурском ГПЗ будет до трех тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в настоящее время проводится конкурс на EPC-контракт по общезаводскому хозяйству Амурского ГПЗ. В итоговых процедурах участвуют три компании – французская компания Technip, итальянская Tecnimont и китайская Komsi.

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#Китай #Свободный #строительство #экономика #энергетика

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    3 часа назад

    Они же и сотавят костяк жителей нового поселка.

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Все, прос о, "кто девушку ужинает, тот ее и танцует"..))

    Китайцы на свои деньги строят свой же завод, с своими технологиями, оборудованием, и рабочей силой.., освобождаются отналогов.. наш, только газ.. и то уже не нашь видимо)) где тот "экономический эффект" который обещал Козлов???

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    а собственно, где хоть один современный крупный проект, куда не сунулись китайцы со своими интересами? Где хоть что-то значимое в России строят русские и для русских? космодром не в счет, это другой тип объекта.

  • икс7

    икс7
    2 часа назад

    китайцы везде пролезут, нашей области от мега завода копейки достанутся как и от космодрома

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    развитие области на лицо! Какое чудо из чудес эти стройки!...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    икс7

    китайцы везде пролезут, нашей области от мега завода копейки достанутся как и от космодрома



    Область ещё им каникулы налоговые нарисует по дольше, или те будут дороги вокруг себя делать, в счёт налогов.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Амурчане и через забор на стройку посмотрят, какие такие рабочие месте, не , не слышали.

  • Ян80

    Ян80
    1 час назад

    Все будет как обычно. Ген подрядчик московский, подрядчики не местные, налоги мимо кассы АО.

    Со своей стороны АО налоговые льготы по местным налогам. Освободим от налога на землю, а землицы там много будет отведено, включая ветку газопровода миллионы гектаров.

    В результате Газпром качает газ, получает прибыль. Китайцы получают энергоносители дешевые. Все в шоколаде!

    А губернатор АО в Москву с протянутой рукой, попрошайничать. Может еще кредиты дадут по проценты?!

    Так будет пока у нас слабые губернаторы. Развития АО никого не будет при таком раскладе. Треп все это!

    Данная схема относится ко всем проектам на территории АО: БГЭС, НБГЭС,ЗГЭС, космодром и прочее.

  • petrowihna

    petrowihna
    1 час назад

    Правильно, а амурчане без работы сидят. Попробуй туда устроиться, в нормальную фирму, а не в какую - нибудь "рога и копыта" рабом бесправным неофициально.((

  • ay

    ay
    38 минут назад

    А бодрячок всем сердцем болеет небось? За область непутёвую. Своей квалифицированной рабсилы-то нету.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    7 минут назад

    Завтра пойду на рынок жену Китаянку искать. Хочу, чтоб дети жили в великой стране правящей миром! Где за коррупцию к стене, независимо от ранга.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 минуты назад

    Придет время мы еще и у вас землю отметем!))) Сначала высосем нефть, газ десыво а потом и до земли дело дойдет.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    38 секунд назад

    20 лет назад я им чесночницы и мясорубки втуливал, нищете Китайской. Теперь они все ювелирки скупают.Не зря Путин рулит. Выросли Китайцы до небес.

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