На строительстве Амурского ГПЗ задействуют около 10 тысяч жителей Китая

Фото: www.gazprom-neft.ru

Численность китайских работников, задействованных на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) по уже заключенным контрактам, составит около 10 тысяч человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора ООО «Газпром переработка Благовещенск» Игоря Афанасьева.

Он напомнил, что на лицензионных установках основным строительно-монтажным подрядчиком будет одна из китайских фирм. EPC-подрядчик на нелицензионных установках – China Petroleum Engineering & Construction Corporationn (СРЕСС), аффилирована с CNPC. Контракт с ней был заключен в апреле. В конкурсе по оборудованию общезаводского хозяйства тоже участвует китайская компания.

«Проект по лицензионным установкам будут реализовывать 3,5 тысячи китайцев. Еще около 6 тысяч китайских работников выполнят работы на нелицензионных установках. Кто будет работать на общезаводском хозяйстве, пока не знаем. Чтобы привлечь кредитные средства, мы должны соответствовать ожиданиям кредиторов. Существуют определенные требования экспортных кредитных агентств по российскому контенту», – сказал Игорь Афанасьев.

Привлечение иностранных специалистов к строительству завода он пояснил особенностями самого проекта. Амурский ГПЗ не входит в инвестиционную программу Газпрома, поэтому проект его строительства будет реализовываться на принципах EPC-контрактов. Этот тип контракта включает инжиниринг, поставки и строительство.

«По контракту с немецкой компанией Linde 23 % компания оставляет на российский контент – отечественные поставщики, товары и услуги и рабочая сила. У СРЕСС по договору не менее 45 % – китайский контент», – уточнил собеседник.

Отвечая на вопрос журналистов, которые сообщили о некотором недовольстве местного населения, что к строительству ГПЗ привлекается большое количество иностранцев, Афанасьев пояснил, что обещания обеспечить их рабочими местами нужно рассматривать со всех позиций.

«Во время реализации проекта будут созданы дополнительные рабочие места в сфере обслуживания. Опять же, существенно возрастет объем транспортных услуг. Что касается работ на объекте, специализированных фирм в регионе нет», – сказал гендиректор ООО «Газпром переработка Благовещенск».

В пик строительства (2018-2020 годы) на Амурском ГПЗ будет работать до 18 тысяч человек. Сейчас на объекте около 1,3 тысячи человек, из которых около 600 – жители Амурской области. Уже после завершения стройки на Амурском ГПЗ будет до трех тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в настоящее время проводится конкурс на EPC-контракт по общезаводскому хозяйству Амурского ГПЗ. В итоговых процедурах участвуют три компании – французская компания Technip, итальянская Tecnimont и китайская Komsi.

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Василий Кленин