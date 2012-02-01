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Бдительный благовещенец сообщил о подозрительном пакете

Бдительный благовещенец сообщил о подозрительном пакете

Благовещенским полицейским днем 28 апреля поступило сообщение от бдительного горожанина. Звонивший сказал, что в районе перекрестка Комсомольская – Горького кто-то оставил пакет. На место сразу выехали стражи порядка и пожарные.

Как сообщили в амурском управлении МВД, прибывшие на место сотрудники оцепили территорию. Но оказалось, что в пакете находятся вещи.

Это уже не первое сообщение с начала месяца о подозрительных предметах, на которые обращают внимание бдительные благовещенцы. Так, 6 апреля спецслужбы оцепили территорию вокруг «Амурского пассажа», 7 апреля полиция Благовещенска выезжала по сообщениям горожан четыре раза. 8 апреля горожане перепугались из-за предмета, который заметили в районе КПП. 10 апреля подозрения вызвала оставленная кем-то сумка в районе универмага. 26 апреля представители силовых структур и спецслужбы оцепили район, где расположено областное правительство, из-за пакета на остановке.

Просмотров всего: 1088

#происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    На Северной-Пионерской, возле мостика, лежит огромная куча мешков с неизвестным содержимым. Прям опасаемся, мало ли...

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Добавили истерички работы спецслужбам

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    1 час назад

    у меня под столом какой-то пакет. если его попинать, то он начинает позвякивать. не иначе оружие массового поражения...

    звонить или нет? ... я не уверен до конца...

  • Touareg

    Touareg
    1 час назад

    У меня возле дома целый контейнер с подозрительными пакетами.

  • DeamonX

    DeamonX
    56 минут назад



    БДИТЕЛЬНЫЙ БЛАГОВЕЩЕНЕЦ...



    Буква "З" пропущена. В этом случае так пишется

  • Patison

    Patison
    32 минуты назад

    боялись, перепугались, обос...сь :)) что такое блин? ))

  • EXIT$

    EXIT$
    30 минут назад

    БДИТЕЛЬНЫЙ БЛАГОВЕЩЕНЕЦ...

    Буква "З" пропущена. В этом случае так пишется

    :) :) :)

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    23 минуты назад

    Вот всегда Нифашеву говорил: не поднимайте ничего с земли, не лезьте в злачные места за бутылками и пакетами! Дык он ещё и метлой по ним стучит! Наверное, ему тоже надо с полицией и пожарниками работать - пусть весь район оцепляют, а Сергея Олеговича пусть в бронежилет и халат хим.защиты с противогазом наденут - мало ли чо... а я переживаю. Ежели чего с ним, то кто будет блоги писать про террористов и мэра с Путеным?

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