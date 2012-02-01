Бдительный благовещенец сообщил о подозрительном пакете

Благовещенским полицейским днем 28 апреля поступило сообщение от бдительного горожанина. Звонивший сказал, что в районе перекрестка Комсомольская – Горького кто-то оставил пакет. На место сразу выехали стражи порядка и пожарные.

Как сообщили в амурском управлении МВД, прибывшие на место сотрудники оцепили территорию. Но оказалось, что в пакете находятся вещи.

Это уже не первое сообщение с начала месяца о подозрительных предметах, на которые обращают внимание бдительные благовещенцы. Так, 6 апреля спецслужбы оцепили территорию вокруг «Амурского пассажа», 7 апреля полиция Благовещенска выезжала по сообщениям горожан четыре раза. 8 апреля горожане перепугались из-за предмета, который заметили в районе КПП. 10 апреля подозрения вызвала оставленная кем-то сумка в районе универмага. 26 апреля представители силовых структур и спецслужбы оцепили район, где расположено областное правительство, из-за пакета на остановке.

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#происшествия

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Екатерина PL