Вич-инфицированным гражданам могут разрешить усыновлять детей

Фото: aif.ru

Российское правительство одобрило план по борьбе с распространением ВИЧ. В документе, в числе прочего, предусмотрено разрешение ВИЧ-инфицированным усыновлять или брать под опеку детей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник в правительстве.

Документ был одобрен главой кабмина Дмитрием Медведевым ещё 20 апреля, но на правительственном сайте он не опубликован до сих пор. Там, как уточнил источник издания, распоряжение должно появиться 2 мая.

По данным собеседника «Коммерсанта», одной из наиболее «либеральных новаций» документа должно стать «внесение изменений в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка и принять его под опеку» или же «взять в приемную или патронатную семью».​ По словам источника, официальная бумага предусматривает, что ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей. «Во-первых, это возможно, если человек принимает терапию», – уточнил он, добавив, что, «кроме того, есть дети-отказники с ВИЧ-инфекцией». «Почему же ВИЧ-инфицированный не может усыновить такого ребенка?», – прокомментировал собеседник издания.

Кроме того, документ предусматривает «необходимость актуализации к третьему кварталу 2017 года нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы предупреждения ВИЧ-инфекции», вопросы «эпидемиологического контроля за распространением ВИЧ», а также соцподдержки лиц с ВИЧ-инфекцией. Последние будут включать в себя психологическую и юридическую поддержку. Также с 2017 года в российских регионах, согласно плану, должны будут приниматься отдельные меры социальной поддержки беременных женщин с ВИЧ, детей, рождённых инфицированными матерями, а также усыновителей и опекунов инфицированных детей.

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#жизнь #закон #здоровье #российская власть

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Алексей Воскобойников