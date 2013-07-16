Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:59 2

В Благовещенск со всего мира слетаются гости, чтобы отпраздновать юбилей «Ровесников»

В Благовещенск со всего мира слетаются гости, чтобы отпраздновать юбилей «Ровесников»
Фото: соцсети

В пятницу, 28 апреля, в Благовещенск начали слетаться люди со всего мира. Они собираются принимать участие в праздновании 50-летия хореографического ансамбля «Ровесники». В столицу Приамурья уже прибыли выпускники разных лет, ныне живущие в разных уголках России, а также гости из Мексики, Сингапура.

Как стало известно, в пятницу в Благовещенск прилетели 47 выпускников. Всего же на праздновании ожидается 300–400 человек, которые в разные годы прошли школу «Ровесников». В соцсетях даже проводится стихийная акция: экс-«ровесники» фотографируются в майках своего ансамбля с хэштегами #ровесники50 и #лечунаюбилей.

В областной центр приехали и 32 человека из Мексики – представители танцевального коллектива, который давно дружит с амурским ансамблем. Они приезжали в Благовещенск в июле 2013 года, когда участвовали в фестивале «На стыке трех культур». Также приехали четыре человека из Сингапура, где в свое время выступали «Ровесники». Вскоре ожидается прилет руководителя аппарата международной организации фольклорных искусств при ЮНЕСКО.

Юбилей ансамбля пройдет в субботу, 29 апреля. В этот день в Благовещенске состоится фестиваль «Танцующий город». Ожидается, что более четырех тысяч человек пройдут в танце по главной улице столицы Приамурья.

Просмотров всего: 1397

#культура #отдых #праздники

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Витком

    Витком
    3 часа назад

    А на памятник Белоглазову побираются по всему городу, позоруха

  • Серо-Белый

    Серо-Белый
    19 минут назад

    Витком а в чём позоруха. В том что каждый может поучаствовать в возведении памятника, или в этом есть что то зазорное. вы как то по подробней или вообще на эту тему не сотрясайте воздух...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура 1

В Благовещенске открыли памятник основателю «Ровесников» Вячеславу Белоглазову

сегодня, 15:51
Общество 1

В майские праздники энергетики будут работать в режиме повышенной готовности
Общество

Праздник Весны и Труда, юбилей «Ровесников» и много спорта: выходные в Благовещенске
Культура

На «Лебедином озере» в Благовещенске собралось много китайских зрителей