В Благовещенск со всего мира слетаются гости, чтобы отпраздновать юбилей «Ровесников»

Фото: соцсети

В пятницу, 28 апреля, в Благовещенск начали слетаться люди со всего мира. Они собираются принимать участие в праздновании 50-летия хореографического ансамбля «Ровесники». В столицу Приамурья уже прибыли выпускники разных лет, ныне живущие в разных уголках России, а также гости из Мексики, Сингапура.

Как стало известно, в пятницу в Благовещенск прилетели 47 выпускников. Всего же на праздновании ожидается 300–400 человек, которые в разные годы прошли школу «Ровесников». В соцсетях даже проводится стихийная акция: экс-«ровесники» фотографируются в майках своего ансамбля с хэштегами #ровесники50 и #лечунаюбилей.

В областной центр приехали и 32 человека из Мексики – представители танцевального коллектива, который давно дружит с амурским ансамблем. Они приезжали в Благовещенск в июле 2013 года, когда участвовали в фестивале «На стыке трех культур». Также приехали четыре человека из Сингапура, где в свое время выступали «Ровесники». Вскоре ожидается прилет руководителя аппарата международной организации фольклорных искусств при ЮНЕСКО.

Юбилей ансамбля пройдет в субботу, 29 апреля. В этот день в Благовещенске состоится фестиваль «Танцующий город». Ожидается, что более четырех тысяч человек пройдут в танце по главной улице столицы Приамурья.

Просмотров всего: 1397

#культура #отдых #праздники

распечатать

Василий Кленин