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Зарплата гендиректора ГСТК Благовещенска в 2016 году превысила 100 тысяч рублей

Зарплата гендиректора ГСТК Благовещенска в 2016 году превысила 100 тысяч рублей

На официальном сайте администрации Благовещенска появилась информация о доходах руководителей муниципальных учреждений и предприятий города в 2016 году. Больше всех из этого перечня заработал гендиректор Городского сервисно-торгового комплекса Игорь Банин. Его ежемесячная зарплата в среднем составила 104 тысячи рублей.

Немного отстали от лидера по этому показателю директор Многофункционального центра Благовещенска Ольга Болелая и глава городского управления капитального строительства Татьяна Соболева. Их ежемесячная заработная плата в 2016 году в среднем равнялась 100 тысячам рублей.

Что касается руководителей городских школ, то самая высокая зарплата в 2016 году была у директора лицея № 6 Елены Евглевской. В среднем она ежемесячно получала 87 тысяч рублей. Меньше остальных зарабатывала директор школы № 2 Татьяна Гамерман – 52 тысячи рублей в месяц.

Руководство детских садов Благовещенска зарабатывает меньше. Максимальный доход в 2016 году оказался у заведующей детсадом № 68 города Надежды Клинковой – 56 тысяч рублей в среднем ежемесячно. Заведующая садом № 49 Ольга Савченко получала в прошлом году меньше всех своих коллег – 37 тысяч рублей в месяц. Зарплата Савченко оказалась самой низкой из всего перечня, представленного на сайте администрации Благовещенска.

Просмотров всего: 1524

#городская власть #работа #финансы

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • хаз

    хаз
    3 часа назад

    А кольцо то какое на пальце. Как из 90-ых

  • сибирячка

    сибирячка
    3 часа назад

    на что журналисты рассчитывают, публикуя такие "новости"?

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    Наверняка полтора миллиона, "сэкономленные" на сквере на Мухина, повлияли на рост его зарплаты в 2016 году

  • Док

    Док
    3 часа назад

    и что?

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    У меня больше, и что?

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Напишите обо мне. Зарплата форумчанина Тумана за 2016 год превысила 170 тысяч рублей. Пусть за меня кто-нибудь порадуется...

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Tуман

    Напишите обо мне. Зарплата форумчанина Тумана за 2016 год превысила 170 тысяч рублей. Пусть за меня кто-нибудь порадуется...



    Так зарплата за год, или за месяц? А то, может, напрасно радоваться будем

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    судя по заголовку, зарплата меньше десяти тысяч в месяц. Бедный. Может реквизиты дайте, сбросимся на помощь

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    Кварц

    судя по заголовку, зарплата меньше десяти тысяч в месяц. Бедный. Может реквизиты дайте, сбросимся на помощь



  • олег1975

    олег1975
    2 часа назад

    Что-то мало зарабатывает в месяц. Какие-то копейки для отдаленного региона. Значит убыточное предприятие. Он должен зарабатывать как МИНИМУМ миллион рублей в месяц.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Заголовок, как всегда, на высоте. Жертвы ЕГЭ заполонили))))))

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    сибирячка

    на что журналисты рассчитывают, публикуя такие "новости"?

    Согласен, раскачивают лодку.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    домовенок

    Tуман

    Напишите обо мне. Зарплата форумчанина Тумана за 2016 год превысила 170 тысяч рублей. Пусть за меня кто-нибудь порадуется...



    Так зарплата за год, или за месяц? А то, может, напрасно радоваться будем



    Не-не, можете радоваться.

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Чет биченыш какой-то

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Tуман

    Напишите обо мне. Зарплата форумчанина Тумана за 2016 год превысила 170 тысяч рублей. Пусть за меня кто-нибудь порадуется...



    тебе зачем стока денех..?

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Нормальная зарплата для таких должностей. Зато есть с кого спросить.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Shift

    Tуман

    Напишите обо мне. Зарплата форумчанина Тумана за 2016 год превысила 170 тысяч рублей. Пусть за меня кто-нибудь порадуется...



    тебе зачем стока денех..?



    Бухаю много...

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Tуман

    Shift

    Tуман

    Напишите обо мне. Зарплата форумчанина Тумана за 2016 год превысила 170 тысяч рублей. Пусть за меня кто-нибудь порадуется...



    тебе зачем стока денех..?



    Бухаю много...



    нафиг травиться..переходи на тяжелые наркотики..

    там денех еще больше надо..алигархам станишь.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Shift

    Tуман

    Shift

    Tуман

    Напишите обо мне. Зарплата форумчанина Тумана за 2016 год превысила 170 тысяч рублей. Пусть за меня кто-нибудь порадуется...



    тебе зачем стока денех..?



    Бухаю много...



    нафиг травиться..переходи на тяжелые наркотики..

    там денех еще больше надо..алигархам станишь.



    Я с тяжёлых на водку перешёл. Надоело быть алигархом.

  • Tуман

    Tуман
    48 минут назад

    ivanotsev

    я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня!



    А я после 10 лет курения забИл о сигаретах за 1 день!

  • Pineapple

    Pineapple
    18 минут назад

    100 тыс в месяц - вполне адекватная зп для директора. знали бы, сколько некоторые перекупы автомобилей зарабатывают, особо не напрягаясь, офигели б.

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