Зарплата гендиректора ГСТК Благовещенска в 2016 году превысила 100 тысяч рублей

На официальном сайте администрации Благовещенска появилась информация о доходах руководителей муниципальных учреждений и предприятий города в 2016 году. Больше всех из этого перечня заработал гендиректор Городского сервисно-торгового комплекса Игорь Банин. Его ежемесячная зарплата в среднем составила 104 тысячи рублей.

Немного отстали от лидера по этому показателю директор Многофункционального центра Благовещенска Ольга Болелая и глава городского управления капитального строительства Татьяна Соболева. Их ежемесячная заработная плата в 2016 году в среднем равнялась 100 тысячам рублей.

Что касается руководителей городских школ, то самая высокая зарплата в 2016 году была у директора лицея № 6 Елены Евглевской. В среднем она ежемесячно получала 87 тысяч рублей. Меньше остальных зарабатывала директор школы № 2 Татьяна Гамерман – 52 тысячи рублей в месяц.

Руководство детских садов Благовещенска зарабатывает меньше. Максимальный доход в 2016 году оказался у заведующей детсадом № 68 города Надежды Клинковой – 56 тысяч рублей в среднем ежемесячно. Заведующая садом № 49 Ольга Савченко получала в прошлом году меньше всех своих коллег – 37 тысяч рублей в месяц. Зарплата Савченко оказалась самой низкой из всего перечня, представленного на сайте администрации Благовещенска.

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Александр Авдеев