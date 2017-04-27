Приамурье ждет сильный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 28 апреля

Фото: animalsvideoworldru

В Амурской области 29 апреля будет облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидаются слабые и умеренные осадки в виде дождя. По северо-западным районам осадки буду сильными. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Северо-западный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду, местами усиливаясь до 14-19 метров в секунду.

Температура ночью в Приамурье составит 5…10 градусов тепла, местами по северу – от минус 4 до плюс 1. Днем на севере области термометры покажут 7…12 градусов выше нуля, местами по северо-западу в осадках – от минус 1 до плюс 4, по югу – плюс 10…15 градусов.

В Благовещенске 29 апреля будет облачно с прояснениями, временами пройдет дождь. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, в утренние часы и днем его порывы достигнут 11-16 метров в секунду. Температура ночью в городе составит 4…6 градусов выше нуля, днем – плюс 12…14 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL