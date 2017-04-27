Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:51 0

Приамурье ждет сильный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 28 апреля

Приамурье ждет сильный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 28 апреля
Фото: animalsvideoworldru

В Амурской области 29 апреля будет облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидаются слабые и умеренные осадки в виде дождя. По северо-западным районам осадки буду сильными. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Северо-западный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду, местами усиливаясь до 14-19 метров в секунду.

Температура ночью в Приамурье составит 5…10 градусов тепла, местами по северу – от минус 4 до плюс 1. Днем на севере области термометры покажут 7…12 градусов выше нуля, местами по северо-западу в осадках – от минус 1 до плюс 4, по югу – плюс 10…15 градусов.

В Благовещенске 29 апреля будет облачно с прояснениями, временами пройдет дождь. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, в утренние часы и днем его порывы достигнут 11-16 метров в секунду. Температура ночью в городе составит 4…6 градусов выше нуля, днем – плюс 12…14 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 536

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В начале мая воздух в Приамурье прогреется до +28 градусов
Общество 2

Белогорцам на День города раздадут светодиодные фонарики

сегодня, 16:38
Общество

Немного дождя, но тепло: прогноз погоды в Амурской области на 28 апреля
Общество 3

В апреле дожди помогают амурчанам бороться с пожарами