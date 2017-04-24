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В Благовещенске столб линии электропередачи повис на проводах

В Благовещенске столб линии электропередачи повис на проводах

В пятницу, 28 апреля, жители Благовещенска заметили, что столб линии электропередачи, находящийся в районе перекрестка улиц Свободной и Театральной, опасно накренился и повис на электрических проводах.

Об опасной ситуации ИА «Амур.инфо» сообщила арендатор магазина, рядом с которым установлен столб. По ее словам, она обратилась в диспетчерскую «Амурских коммунальных систем» и отметила, что крен столба постепенно увеличивается.

«На нем запитано несколько объектов, в том числе наш магазин, жилой дом, автомойка по улице Театральной. Здесь ходят люди. Очень страшно», – поделилась очевидица.

ИА «Амур.инфо» сообщило о происходящем в ЕДДС Благовещенска.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    4 часа назад

    не столб, а опора

  • Бана

    Бана
    1 час назад

    Для людей, причастных к энергетике, не очень приятно такие термины читать. Так же как дырка и отверстие. Уважаемые журналисты, самообразовывайтесь, читайте побольше!

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