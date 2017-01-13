В майские праздники энергетики будут работать в режиме повышенной готовности

Фото: altercompany.ru

На период майских праздников подразделения «Дальневосточной генерирующей компании» будут работать в режиме повышенной готовности. Это необходимо для того, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей и в случае необходимости оперативно устранить возможные аварии. Режим будет действовать на всех электростанциях с 28 апреля по 2 мая и с 5 по 10 мая включительно.

На особом контроле персонала работа технологического оборудования электростанций и тепловых сетей. Усилена готовность на случай ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, введён контроль над соблюдением правил пожарной безопасности, приняты дополнительные меры по усилению охраны энергообъектов.

Для ликвидации возможных экстренных ситуаций подготовлены аварийные бригады, спецтехника, аварийный запас материалов, горюче-смазочных материалов. На случай возникновения аварийных ситуаций предусмотрено привлечение к работе собственных ремонтных бригад и подрядных организаций, которые готовы вести работы в круглосуточном режиме.

Организовано взаимодействие с органами власти, территориальными органами безопасности, внутренних дел, ГО и ЧС для своевременного обмена информацией и принятия соответствующих мер, сообщает пресс-служба ДГК.

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#праздники #энергетика

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Екатерина PL