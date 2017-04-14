За коммунальный долг у благовещенца изъяли автомобиль

Фото: пресс-служба АКС

Коммунальщики начали выезжать в гости к благовещенцам, накопившим крупные долги за предоставленные услуги. В списке должников-рекордсменов жильцы 20 благовещенских многоэтажек. В первый же визит судебные приставы изъяли автомобиль у неплательщика.

Проводить массовые собрания прямо во дворах домов-должников решили сотрудники «Амурских коммунальных систем». О таких встречах жильцов предупреждают заранее. Первыми под прицел попали должники из домов по адресам: ул. 50-летия Октября, 206/1 и 204. Эти два дома в черном списке занимают первое и третье место соответственно.

«8 миллионов 255 тысяч рублей – долг одного дома (ул. 50-летия Октября, 206/1) перед ресурсоснабжающим предприятием. На фоне этого в январе 2017 года мы составили реестр домов, с наибольшей задолженностью. Адреса, попавшие в черный список, начали отрабатывать совместно с администрацией города Благовещенска, судебными приставами, управляющими компаниями», рассказал директор по сбытовой деятельности АО «Амурские коммунальные системы» Дмитрий Федькин.

Жители домов несут коллективную ответственность за общее имущество, а значит, имеют общие долги, пояснили в АКС. Во время таких встреч у должников есть возможность провести сверку и расплатиться на месте. Для этого коммунальщики переоборудовали автобус. Но на первой встрече такой возможностью никто не воспользовался.

Судебные приставы на месте оценили автомобильный парк при помощи программы «мобильный пристав» и обнаружили несколько автомобилей должников. Одну из них изъяли на месте. Владелец, кстати, на действия приставов никак не отреагировал. Его долг за коммунальные услуги превышает 100 тысяч рублей. И теперь у благовещенца есть несколько дней на погашение задолженности. После авто уйдет с молотка.

В списке жилых домов, задолженность в которых за услуги теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение превышает 2 миллиона рублей, 35 адресов. Пока под особую программу внимания взяты 20 МКД.

Черный список благовещенских домов-должников:

ул. 50-летия Октября, 206/1

ул. Нагорная, 16

ул. 50-летия Октября, 204

ул. Мухина, 87/3

ул. Октябрьская, 233/1

ул. Ломоносова, 261

ул. Ломоносова, 265

п. мясокомбината, 1А

Белогорье, ул. Заводская, 5

п. аэропорта, 10

ул. 50-летия Октября, 201

ул. Театральная, 81/1

ул. Чайковского, 24

ул. Шимановского, 46

ул. Текстильная, 25

ул. Пролетарская, 95

ул. Нагорная, 5/3

Моховая Падь, Литер, 26

ул. Кантемирова, 13/3

Моховая Падь, Литер, 16

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#жизнь #происшествия

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Нино Кохреидзе