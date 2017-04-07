Праздник Весны и Труда, юбилей «Ровесников» и много спорта: выходные в Благовещенске

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Благовещенцев ждут три выходных дня – 29, 30 апреля и 1 мая. В городе пройдет много спортивных мероприятий, например, чемпионат и первенство ДФО по кендо, турнир городов Дальнего Востока по тайскому боксу, чемпионат города по трофи-рейдам. Свой 50-й день рождения масштабно отпразднуют «Ровесники». И. конечно, в Благовещенске отметят Первомай. Амур.инфо рассказывает о мероприятиях выходных.

Суббота, 29 апреля

Дом ремесел приглашает на три мастер-класса. Они начнутся в 10:00. Это мастер-класс по керамике, мастер-класс по народной кукле и мастер-класс в технике бисероплетение.

В спорткомплексе «Юность» пройдет чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кендо. В мероприятии примут участие около 80 спортсменов из Приморского края, Сахалинской области, Хабаровского края, а также спортсмены из городов и районов Амурской области. Начало соревнований и торжественное открытие мероприятия состоится в 10:00.

В 10:00 начнется открытое лично-командное весеннее первенство города по городошному спорту. Место проведения – стадион «Амур».

На территории спорткомплекса Юность» пройдет второй день муниципального этапа летнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне». К участию приглашаются все желающие от 9 до 70 лет и старше в соответствии с возрастными ступенями. Принимаются заявки как индивидуальные, так и коллективные. 29 апреля в 10:00 начнется сдача нормативов (рывок гири, наклон вперед, сгибание/разгибание рук в упоре лежа, подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах, поднимание туловища из положения лежа). С нормативами и возрастными ступенями можно ознакомиться на официальном сайте ВФСК «ГТО».

В Grand Arena Ostrova 29 апреля состоится турнир городов Дальнего Востока по тайскому боксу MASHINA. Начало в 14:00.

Библиотека «Дом семьи» (Пионерская, 157) проведет громкие чтения «Добрые уроки Валентины Осеевой». Мероприятие приурочено к 115-летию со дня рождения детской писательницы. Начало в 16:00.

Амурская областная научная библиотека приглашает на творческий вечер амурского автора Николая Левченко «Напутствие дилетантам», посвященный его юбилею. Начало в 17:00.

В ГДК покажут спектакль «Квартирный вопрос» по пьесе Э. де Филиппо «Цилиндр». Показ состоится в рамках празднования дня рождения театр-студии «Демиурги». Начало в 17:00.

В честь 50-летия хореографический ансамбль «Ровесники» организует масштабную акцию под названием «Танцующий город». С 16:00 до 21:30 по улице Ленина от Богдана Хмельницкого до площади Ленина пройдёт ряд мероприятий, в которых будут задействованы различные творческие коллективы города и области, иностранные танцевальные группы, а также трудовые, учебные коллективы. Завершится вечер праздничным фейерверком.

Помимо этого, в городе пройдет зимне-весеннее первенство по футболу на приз «Подснежник». На стадионе «Юность» в 13:00 сыграют команды «Дорожник» и «Атлетик»; в 15:00 – «Коммунальник» и «Сибирь». На стадионе «Спартак» в 12:00 начнется игра между командами «Максинтер» и «Благовещенск»; в 16:00 – между командами «Амур 2000» и «Локомотив».

Театр кукол в 11:00 приглашает на спектакль «Василиса Премудрая». А театр драмы в 18:00 покажет комедию в двух действиях «Брачный договор».

На крытом катке стадиона «Спартак» пройдут игры в рамках турнира по хоккею, посвященного памяти Егорова и Иртуганова среди мужчин. 29 апреля игры пройдут в 10:00, 11:30 и 22:15.

Воскресенье, 30 апреля

В спортивном зале АФ МГУ имени адмирала Невельского пройдет турнир города Благовещенска по кикбоксингу «Кожаный фут». В мероприятии примут участие около 80 человек из городских спортивных клубов. Торжественное открытие мероприятия состоится в 09:00.

В Доме ремесел проведут два мастер-класса – мастер-класс по керамике и мастер-класс в технике бисероплетение. Начало в 10:00.

В 10:00 продолжится открытое лично-командное весеннее первенство города Благовещенска по городошному спорту. Место проведения – стадион «Амур».

В 11:00 в ОКЦ начнется концерт вокальной группы «Здравушка». Артисты выступят с программой «В песне – душа России».

Амурская областная детская библиотека в 11:30 приглашает на литературно-игровую программу «Путешествие с Дюймовочкой».

В Grand Arena Ostrova пройдет второй день турнира городов Дальнего Востока по тайскому боксу MASHINA. Начало в 12:00.

В Амурской областной научной библиотеке в 12:00 можно будет поиграть в настольные игры. А в 16:00 здесь состоится встреча литературно-музыкального клуба «Амур».

В горпарке отметят День пожарной охраны России. На территории парка будет выставлена раритетная и современная пожарная техника. Также посетители встретятся с настоящими огнеборцами, смогут посидеть в пожарных автомобилях, потушить условный пожар и примерить боевку. Начало в 12:00.

Библиотека «Дом семьи» (Пионерская, 157) приглашает на игру «Папа, мама, я – экологическая семья». В игре примут участие члены клуба «Общение», которые соберутся в библиотеке для того, чтобы проверить, какая из семей окажется самой эрудированной, находчивой и самой лучшей в экологических познаниях. Начало в 13:00.

В 15:00 в библиотеке имени Машука начнется творческая встреча «Территория любви» Александра Бобошко. Поэт, композитор, журналист Александр Бобошко подарит зрителям моноспектакль, в котором расскажет «о времени и о себе».

В 17:00 в ГДК состоится отчётный концерт «Ничего нет дороже людям песню дарить» народной вокальной группы «Наречённая песня».

В Амурской областной филармонии отметят Международный день джаза. Оркестр Amur Jazz Band приглашает на свой концерт, посвященный этому празднику. Начало в 18:00.

Театр кукол покажет в 11:00 спектакль «Жил-был у бабушки». А в театре драмы можно посмотреть спектакль «Пизанская башня». Начало в 18:00.

В городе продолжится зимне-весеннее первенство Благовещенска по футболу на приз «Подснежник». На стадионе «Юность» в 11:00 начнутся игры между «2ГИС» и «АмурПрайс»; в 13:00 сыграют «Благовещенский район» и «Темп»; в 15:00 – «Легион» и «Метеор». На стадионе «Спартак» в 12:00 на поле сойдутся «Благовещенск-В» и «Благовещенск-М»; в 14:00 – «Чигири» и «Амур 2001».

На крытом катке стадиона «Спартак» вновь пройдут игры в рамках турнира по хоккею, посвященного памяти Егорова и Иртуганова среди мужчин. 30 апреля игры начнутся в 17:30, 19:00, 22:15.

Также в Благовещенске пройдет открытое первенство города по бегу на длинные дистанции – 21.1 километра, 10 километров, 5 километров. Маршрут движения участников – набережная реки Амур от улицы Артиллерийской до улицы Пионерской, старт и финиш на стадионе «Амур». Парад открытия мероприятия – в 10:45, общий старт забега – в 11:00.

В спорткомплексе «Юность» состоится второй день чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по кендо. Начало в 10:00.

Понедельник, 1 мая

Благовещенский городской комитет КПРФ приглашает на первомайскую демонстрацию. Сбор в 10:00 на площади Победы. В 10:30 колонна начнет движение по улице Ленина к центральной площади. В 11:00 у памятника Ленину состоится торжественный митинг.

В этот же день состоится традиционное шествие трудовых и профсоюзных коллективов, политических партий и общественных организаций по улице Ленина. Начало в 11:40. Формирование праздничных колонн начнётся в 11:00 в районе Шевченко – Ленина.

А в горпарке организуют развлекательные программы в честь 1 Мая. Они начнутся в 13:00. Гостей ждут выступления творческих коллективов Благовещенска, развлекательная программа с конкурсами и викторинами.

Вечером на набережной стартует четвёртый сезон фестивального движения «Культурный город на набережной». С 15:00 до 20:30 традиционно творческие площадки организуют у бронекатера, Триумфальной арки, ротонды и у скульптуры быка. Различные культурные мероприятия готовят для горожан и гостей амурской столицы спортивные коллективы, коллективы школ, учреждений культуры города и области.

Воскресенье и понедельник, 29 апреля-1 мая

Все три выходных дня – 29, 30 апреля и 1 мая – на базовом лагере в районе пятой стройки будет проходить чемпионат города Благовещенска по трофи-рейдам. Это первый этап. В мероприятии примут участие около 30 экипажей внедорожных автомобилей и 20 квадроциклов из Благовещенска, Белогорска, Свободного, Тынды и гости из КНР. В рамках мероприятия пройдет один из этапов мировой гонки Rainforest Сhallenge Russia. Торжественное открытие – 29 апреля в 11:00.

Желающие провести свободное время за просмотром фильмов могут сходить в городские кинотеатры на следующие ленты: «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Мульт в кино. Выпуск № 51», «Кухня. Последняя битва», «Форсаж–8», «Спасти Пушкина», «Никита Кожемяка», «Рок Дог», «Босс-молокосос», «Собачья жизнь», «Обещание», «Секретный агент», «Наваждение», «Время первых», «Перестрелка», «Сфера», «Моя девушка – монстр», «Рейд: пуля в голове», «Затерянный город Z». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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Екатерина PL