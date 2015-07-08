С бывшего главы амурского управления Росприроднадзора взыскали 910 тысяч рублей

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Прокуратура Амурской области сообщает, что Благовещенский районный суд Амурской области постановил взыскать с бывшего руководителя Амурского территориального подразделения федерального учреждения по Амурской области 910 тысяч рублей. Как стало известно ИА «Амур.инфо», взысканию подвергся бывший глава управления Росприроднадзора Валерий Колесников.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 24 февраля 2012 года гендиректор компании, являющийся одновременно одним из учредителей общества с ограниченной ответственностью ООО «Голдрегион», дал взятку руководителю управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования Росприроднадзора по Амурской области Валерию Колесникову за попустительство по службе. Сумма составила 910 тысяч рублей. Чиновник был осуждён на семь лет лишения свободы со штрафом в 54,6 миллиона рублей. А взяткодатель Гаджи Мирзеханов, признанный судом виновным в даче взятки, оштрафован на 54,6 миллиона. К ноябрю 2016 года приставы принудительно взыскали с Колесникова 37 миллионов рублей.

Основанием для обращения прокуратуры в суд послужил вступивший в законную силу приговор Благовещенского городского суда, который признал должностное лицо виновным в получении взятки в виде денег за попустительство по службе. Суд установил, что являясь должностным лицом, осужденный получил взятку в размере 910 000 рублей.

Прокурор города Благовещенска обратился в суд с иском о признании сделки ничтожной, применении последствий недействительности ничтожной сделки, взыскании с Колесникова в доход Российской Федерации 910 000 рублей. Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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Василий Кленин