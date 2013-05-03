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28апреля
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Амурских экологов проверяют, не являются ли они иностранными агентами

Амурских экологов проверяют, не являются ли они иностранными агентами
Фото: Tumix.ru

Амурскую общественную экологическую организацию «АмурСоЭС» проверяют, не является ли она иностранным агентом. Организация получила требование от городской прокуратуры отчитаться: какими иностранными средствами «АмурСоЭС» пользовался, на что их потратил и участвовали ли его учредители в политической деятельности.

Директор организации Юрий Гафаров считает, что это не какой-то конкретный интерес к «АмурСоЭС», просто прокуратура проверяет всех.

«Например, еще одной организации "Хранители Хингана" также пришло подобное требование. Что касается иностранных источников финансирования, то у нас их нет уже года три. Единственный наш источник и партнер – "Всемирный фонд дикой природы – Россия", который является российской организацией, основанной гражданами России, в соответствии с законодательством России».

Кроме финансовых вопросов, прокуратура Благовещенска потребовала также отчитаться: осуществляют ли организация или ее учредители политическую деятельность, участвуют ли в организации и участии политических акций.

«Если честно, даже из закона об иностранных агентах не слишком понятно, что подразумевается под политической деятельностью, – недоумевает Юрий Гафаров. – Получается, почти любая деятельность может считаться такой. Ну, мы так думаем, что это относится только к деятельности, направленной на получение власти. Нам власть не нужна, мы экологией занимаемся».

Амурским экологам не везет с законом об иностранных агентах. В 2013 году такими агентами признали организации «Муравьевский парк» и «Улукиткан».

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#природа

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