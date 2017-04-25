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28апреля
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Авиадебошира с рейса Екатеринбург – Благовещенск отправили за решетку

Авиадебошира с рейса Екатеринбург – Благовещенск отправили за решетку
Фото: aif.ru

Благовещенский городской суд приговорил вахтовика, устроившего на днях дебош на борту самолета, к 14 суткам заключения.

Мужчина летел в Благовещенск работать. Перед полетом 26 апреля он употребил лишнего и через час после взлета начал вести себя агрессивно. Пассажиры пожаловались на грубияна, который в нецензурной форме выражал свои эмоции на весь салон, но замечание бортпроводника на дебошира не подействовало. Полет он продолжил в бизнес-классе. Так агрессивного пассажира решили изолировать. Но поток брани это не остановило.

В Благовещенск борт прибыл 27 апреля и сразу из аэропорта слегка протрезвевшего пассажира доставили в Благовещенский городской суд. В зале заседаний вахтовик раскаялся в содеянном, объяснив свое поведение алкогольным опьянением.

За нарушение общественного порядка суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток.

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#суды

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Комментарии
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  • Грешный

    Грешный
    13 минут назад

    Во, это по делу.

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