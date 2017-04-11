«Мой герой 2017»: благовещенцы запустили новый проект в соцсетях

Фото: 3dmir.ru

Благовещенские общественники запустили в популярной соцсети Instagram проект «Мой герой 2017». Пользователей призывают рассказывать о подвигах участников Великой Отечественной войны.

Проект только стартовал, но в Сети уже появились первые рассказы о подвигах дедов и прадедов. Участвуют в проекте не только благовещенцы, но и жители других городов и регионов России. Желающим предлагают рассказать о жизни своих родных в период войны: их героических поступках на поле боя и в жизни. Максимальный хронометраж ролика – полторы минуты. Такой длины видео можно выставить в Сеть. Акция стартовала на прошлой неделе. Название ролика «Мой герой 2017» нужно указать в хэштеге.

«Наша цель вовлечь молодых ребят от 12 лет. Мы хотим, чтобы они нашли информацию о своих предках – тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны. Сейчас многие архивы рассекречены, и сейчас эти данные доступны. Можно найти очень подробную информацию о конкретных людях. Можно проследить путь своего предка с первых дней войны. И не обязательно рассказывать только о тех, кто участвовал в боевых действиях, это может быть история о труженике тыла», – рассказывает представитель общественной организации «Единство» Семен Васильев.

Это не только поможет детям больше узнать об истории Великой Отечественной войны, но и почувствовать свою причастность, объясняют организаторы.

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#память

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Нино Кохреидзе