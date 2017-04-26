В Благовещенске грузовик, объезжая место ДТП, провалился в яму

В Благовещенске 27 апреля произошла авария в районе дома № 36/6 по улице Северной. В ней участвовали три автомобиля – Nissan Atlas, Nissan Cedric и Toyota Mark II. Затем к ним присоединился грузовик Scania. Водитель большегруза пытался объехать место ДТП и угодил в яму, скрытую лужей.

По информации ИА «Сканер», Nissan Atlas двигался задним ходом со стоянки и не пропустил автомобиль Toyota Mark II. «Марк» ехал в это время по улице Северной со стороны Чайковского в сторону Лазо. После столкновения «марк» вылетел на встречную полосу и врезался в проезжающий мимо Nissan Cedric.

На этом история не закончилась. Спустя некоторое время мимо проезжал большегрузный автомобиль Scania. Грузовик решил объехать участников аварии по обочине – он начал двигаться по луже и провалился в скрытую дождевой водой яму. Выехать самостоятельно из западни водитель не смог.

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Екатерина PL