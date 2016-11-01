Лошади в конноспортивном клубе «Аллюр» страдают от дождей (фото)

Лошади конноспортивного клуба «Аллюр» мокнут каждый раз, когда идет дождь. Баннеры, которыми накрыты конюшни после пожара, прохудились и уже не спасают животных от воды. Кое-где в стойлах появилась плесень.

Вот уже полгода крышу в конюшне «Аллюра» заменяют баннеры, которыми поделились с клубом некоторые городские организации. Однако воду они уже не держат. «С потолка капает прямо в кормушку. Она полная воды. Хорошо, есть дырочка, через которую вода эта вытекает. Мокрой лошади на сквозняке – так же, как человеку в сырой одежде. Это чревато последствиями», – рассказывает администратор конноспортивного клуба «Аллюр» Ирина Макарова.

«Конечно, не было тепло в конюшне. Но по крайней мере с потолка не капало. Тем более что многие оказали клубу помощь, принесли одеяла. Лошадей ими накрывали, попонами», – продолжает она.

Пожар в конноспортивном клубе «Аллюр» произошел 28 октября прошлого года. Полностью выгорел второй этаж, были уничтожены классы, раздевалки, склад, кабинет с документацией. Огонь повредил и часть конюшни, в которой живут 43 лошади.

В одном из загонов живет один из ведущих спортсменов клуба – рысак по кличке Север. В прошлом году он выиграл третье место в соревнованиях на Кубок губернатора. В дождь этому породистому коню приходится прятаться под уцелевшую часть кровли.

А годовалый Асгард практически не имеет крыши над головой, хотя и живет в конюшне. Кровлю ему, как и другим рысакам, заменяют баннеры. И каждый раз, когда идет дождь, кони мокнут.

От сырости в конюшне уже появилась плесень. На стройматериалы «Аллюру» нужно три миллиона рублей. Их взять негде. В клубе рассчитывали получить муниципальный грант на проект «Спортивные каникулы» – дети с непростой судьбой могли бы заниматься здесь бесплатно. Но грант не дали.

Отпала и возможность заработать на конных прокатах. Устраивать прогулки с лошадьми по набережной теперь нельзя.

«Будем еще надеяться, писать на областной грант. Очень хочется оставить эту тему, так как у нас занимались дети из малообеспеченных семей, сироты на бесплатной основе. Мы всегда гордились тем, что есть такая возможность», – делится руководитель конноспортивного клуба «Аллюр» Ирина Шишова.

О реальной пользе, которую приносит клуб «Аллюр», говорят и благовещенцы. Как рассказывает горожанка Елена Слободчикова, раньше здесь занимался ее старший сын: «Конный спорт нас просто вытащил, ребенка восстановил. Занимаясь здесь, он нашел цель в жизни: выучился на ветеринара в сельзохтехникуме. Сейчас учится в академии».

Теперь в клуб приходит младшая дочь Елены. Из-за некомфортных условий ребенок часто простывал. И сейчас родители постоянно спрашивают, когда будет строиться раздевалка, пытаются помочь клубу. Но этого мало.

Несмотря на трудности, «Аллюр» готовится к 15-летию. Встретить юбилей и сотрудникам, и детям, и их подопечным хочется достойно.

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Нина Гвоздкова