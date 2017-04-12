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28апреля
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Больше 20 тысяч долларов США гражданин Китая пытался незаконно вывезти за границу

Больше 20 тысяч долларов США гражданин Китая пытался незаконно вывезти за границу
Фото: Благовещенская таможня

На благовещенской таможне задержали китайца, который в багаже пытался вывезти из Благовещенска в Хэйхэ больше 20 тысяч долларов США. По закону о такой сумме необходимо сообщать в таможенной декларации.

Нарушение благовещенские таможенники выявили при проведении таможенного контроля. Незадекларированную валюту иностранец перевозил в багаже. Общая сумма составила 1 миллион 100 тысяч рублей и 7 500 юаней, что эквивалентно более чем 20 600 долларам США. По закону вносить информацию в декларацию необходимо, если общая сумма превышает в эквиваленте 10 000 долларов США.

По факту нарушения валютного законодательства в отношении гражданина Китая таможенники возбудили дело об административном правонарушении по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Теперь обеспеченному китайцу грозит штраф от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств. В данном случае это от 10 тысяч до 40 тысяч долларов США.

В настоящее время валюта задержана, проводится расследование.

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#Китай #происшествия #таможня

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