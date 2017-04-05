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На «Лебедином озере» в Благовещенске собралось много китайских зрителей

На «Лебедином озере» в Благовещенске собралось много китайских зрителей

Русский имперский балет 26 апреля показал в Общественно-культурном центре Благовещенска «Лебединое озеро». Постановка вызвала настоящее китайское паломничество. На спектакль пришло около сотни иностранцев, некоторые даже привели детей.

Русский имперский балет побывал на Дальнем Востоке в рамках больших российских гастролей. В труппе – более 30 человек. Из особых предпочтений у артистов – только местный питьевой йогурт с пониженной жирностью и место для двухчасовой репетиции.

Школу танца в коллективе заложили прима русского балета Майя Плесецкая и известный танцовщик Гедиминас Таранда. И вот уже более 20 лет им рукоплещет и Россия, и заграница.

Секрет популярности «Лебединого озера» до конца не знает даже солистка. Но подозревает – дело в национальном колорите. «Я не знаю, наверное, это русская душа. Одетта его любит, прикрывает его своей грудью. Вера, надежда, самопожертвование – это есть в русском духе», – поделилась ведущая балерина Русского имперского балета Лина Шевелева.

Несмотря на то, что труппа имперского балета всю ночь перед спектаклем ехала на автобусе из Хабаровска в Благовещенск, постановка прошла на высшем уровне. Полетные прыжки, 32 фуэте Одиллии – всё это было. Танцоры простили звонки мобильных телефонов в зале и вопросы – почему в начальной увертюре не открывают занавес. Зал на поклоне аплодировал стоя в знак благодарности за чистое искусство.

Подробнее о прошедшей постановке можно прочитать в разделе «Культпросвет».

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