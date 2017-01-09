Кран проломил крышу благовещенского дома из-за заводского брака

Заводской брак стал причиной падения башенного крана на жилой дом, сообщил Следственный комитет. ЧП произошло в январе 2017 года. Жители частных домов, чьи земельные участки пострадали во время происшествия, требуют у строительной компании возместить им причиненный ущерб. Упавший кран повредил крышу одного из домов.

Три месяца строящийся дом в районе улиц Новой и Красноармейской оставался без кровли. Строительство прервала стрела башенного крана, упавшая на здание с соседней стройки. Тогда кран перекрыл собой проезжую часть и зацепил два земельных участка.

Во время происшествия пострадал крановщик, который отделался переломом пальца. Упавшая стрела повредила хозяйственные постройки на одном из участков и проломила часть забора. Но проблемы эти решились быстро.

«После падения крана в течение месяца восстановили душ, заплатили материальный ущерб, ну и претензий у нас нет к строительной компании», – заявил житель дома № 156 по улице Красноармейской Григорий Белицкий.

А вот у соседей претензии к строительной компании есть. Дом семья Бесхмельницких строила 12 лет, летом планировали вселяться. В помещениях оставались отделочные работы. Падение крана внесло свои коррективы, и семье потребовалось вернуться к строительству крыши. Решить этот вопрос вызвались владельцы крана.

«В ходе обследования было установлено, что несущие конструкции дома не пострадали. Каких-либо последствий падения крана конструктивным элементам не причинено. Соответственно, было предложено восстановить своими силами. Собственник в данном случае посчитал, что дому причинен больший вред, они обратились в экспертную организацию», – пояснил начальник юридического отдела ООО «Амурстройзаказчик» Сергей Шакун.

Хозяйке дома предложили и другой вариант – сделать оценку повреждений за свой счёт и предоставить документы о сумме ущерба. Его выплату строительная компания переадресовала в страховую.

«Значит, они застраховали свои имущественные вопросы в страховой компании. Я им объясняю: это у вас между вами и страховой компанией договор заключен. А мы уже с вами будем напрямую. Вы мне должны оплатить нанесенный ущерб», – считает жительница дома №158 по улице Красноармейской Валентина Бесхмельницкая.

В итоге независимая экспертиза оценила ущерб в 185 тысяч рублей. Хозяева пострадавшего дома обратились в городской суд, чтобы им возместили не только материальный ущерб, но и моральный. За это время хозяева восстановили крышу своими силами. Для этого пришлось брать кредит – больше ста тысяч рублей. В происшествии разбирались и следователи. Они провели проверку, но в возбуждении уголовного дела отказали.

«Одним из признаков, образующих состав преступления, – обязательное причинение тяжкого вреда здоровью или смерть потерпевшего. Крановщику был причинен вред легкой и средней тяжести, то есть состава преступления не образует в этом случае», – рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

Свое расследование по этому факту провели и в Ростехнадзоре. Специалисты выявили причину, по которой упал кран, но о ней не сообщили. А в Следственном комитете объяснили – кран упал из-за заводского брака, связанного со сварным швом в основании крана, который разошёлся во время работы. С заводом-производителем через суд планирует разбираться строительная компания. А с жильцами она ещё раз попробует решить вопрос в досудебном порядке.

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#происшествия #строительство

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Василий Кленин