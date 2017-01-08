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Лучшего чтеца среди благовещенских школьников определят на «Странице 17»

Лучшего чтеца среди благовещенских школьников определят на «Странице 17»

Благовещенские школьники посоревнуются в чтении вслух. Финал чемпионата «Страница 17» пройдет 28 апреля в актовом зале Амурской областной библиотеки.

Участникам предстоит в трёх турах читать русскую и зарубежную классику, стихи и прозу. Изюминка «Страницы 17» в том, что читаемый текст конкурсант видит впервые непосредственно в момент чтения. Подготовиться к конкурсу заранее практически невозможно.

Ведущим чемпионата по чтению вслух станет финалист аналогичного чемпионата России среди взрослых Алексей Воскобойников. «Участников около десяти. Но, если кто-то вдруг пропустил все наши анонсы и объявления, милости просим, можно вскочить в уходящий поезд, победить и выиграть 10 килограммов лучших книг из советской, российской и зарубежной классики. Можно за счёт организаторов поехать в Иркутск на всероссийский этап. Там победить и показать всем, кто такие благовещенцы», – говорит он.

Благовещенский этап чемпионата по чтению вслух начнется в 18 часов в актовом зале Амурской областной научной библиотеки. Зарегистрироваться участники смогут перед началом конкурса. Попробовать свои силы могут ребята от 14 до 18 лет. В жюри конкурса вошли заместитель директора областной научной библиотеки Оксана Праскова, заслуженная артистка Амурской области Елена Грачева и популярный ведущий Макс Радман.

Победитель чемпионата в Благовещенске примет участие в общероссийском полуфинале, который состоится 20 мая 2017 года в Иркутске.

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#конкурсы #культура

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