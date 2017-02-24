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28апреля
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В горпарке Благовещенска выставят раритетную пожарную технику

В горпарке Благовещенска выставят раритетную пожарную технику
Фото: 38.mchs.gov.ru

30 апреля в Городском парке культуры и отдыха Благовещенска пройдет праздник, посвященный Дню пожарной охраны России. На территории будет выставлена раритетная и современная пожарная техника. Также посетители встретятся с настоящими огнеборцами, смогут посидеть в пожарных автомобилях, потушить условный пожар и примерить боевку.

Помимо этого, для присутствующих проведут конкурсы на противопожарную тему и викторины. А артисты вокально-инструментального ансамбля «Звезда надежды» исполнят песни о пожарных и спасателях. Праздничное мероприятие продлится с 12:00 до 15:00, сообщает амурское управление МЧС.

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#МЧС #праздники

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Комментарии
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  • Сэр

    Сэр
    1 час назад

    А что такое "боевка"?

  • osolo

    osolo
    1 час назад

    Ролевая игра — игра обучающего или развлекательного назначения, вид драматического действия, участники которого действуют в рамках выбранных ими ролей, руководствуясь характером своей роли и внутренней логикой среды действия; вместе создают или следуют уже созданному сюжету. Действия участников игры считаются успешными или нет в соответствии с принятыми правилами. Игроки могут свободно импровизировать в рамках выбранных правил, определяя направление и исход игры

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    "Боевое" снаряжение пожарных расчётов. Одежда и аксессуары, используемые ими на задании.

  • Jackson

    Jackson
    43 минуты назад

    Класс! Надо сходить!

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