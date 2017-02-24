В горпарке Благовещенска выставят раритетную пожарную технику

Фото: 38.mchs.gov.ru

30 апреля в Городском парке культуры и отдыха Благовещенска пройдет праздник, посвященный Дню пожарной охраны России. На территории будет выставлена раритетная и современная пожарная техника. Также посетители встретятся с настоящими огнеборцами, смогут посидеть в пожарных автомобилях, потушить условный пожар и примерить боевку.

Помимо этого, для присутствующих проведут конкурсы на противопожарную тему и викторины. А артисты вокально-инструментального ансамбля «Звезда надежды» исполнят песни о пожарных и спасателях. Праздничное мероприятие продлится с 12:00 до 15:00, сообщает амурское управление МЧС.

Просмотров всего: 399

#МЧС #праздники

распечатать

Екатерина PL