Из-за майских праздников пенсии амурчанам выдадут досрочно

Фото: CashBuzz

Отделение ПФР по Амурской области и Почта России утвердили график выплаты пенсий в майские праздники. 7, 8 и 9 мая все почтовые отделения Приамурья не работают. Поэтому пенсии за эти дни выплатят досрочно – с 4 по 6 мая включительно. Также выходным днем у Почты России будет 1 мая.

В воскресенье, 30 апреля, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. 1 мая – выходной день. 2 мая отделения Почты России возобновят работу в соответствии с установленным графиком.

В предпраздничный день 8 мая с сокращением продолжительности работы на один час работают только почтовые отделения 1-3 классов. Выплата пенсий в них не производится. Для отделений 4 и 5 классов 8 мая – выходной день.

Выплата пенсий за дни с 7 по 9 мая будет осуществляться по отдельному графику. Так, 4 мая пенсии выплатят за 4, 5, и 6 мая; 5 мая – за 5, 6, 7, 8 и 9 мая; 6 мая – за 6, 7, 8 и 9 мая.

10 мая все почтовые отделения будут работать по установленному графику. Более подробную информацию получатели могут узнать в своём почтовом отделении.

Для тех, кто получает пенсию через кредитные учреждения, изменений не будет. Зачисление через банки большинству происходит с 15 по 22 число каждого месяца, а гражданам от 70 лет и старше – после 10 числа. Тем же пенсионерам, кому пенсия назначена после ноября 2015 года, зачисление производится после 21 числа, сообщает амурское отделение Пенсионного фонда.

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#жизнь

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Екатерина PL