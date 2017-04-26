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Юрий Трутнев: Свободному необходимо поднять уровень жизни

Юрий Трутнев: Свободному необходимо поднять уровень жизни
Фото: amurobl.ru

Качество жизни людей и состояние социальной инфраструктуры города Свободный должны соответствовать создаваемым крупным производствам, в том числе проекту Амурского газоперерабатывающего завода. Полпред ДФО Юрий Трутнев считает, что в Свободном, как и в Комсомольске-на-Амуре, уровень жизни не соответствует уровню развертываемых в городе производств.

«По городу Свободный задача стоит очень похожая на то, что мы делаем в Комсомольске-на-Амуре. Там уже есть высокотехнологичное авиационное производство. Но город по уровню жизни, по условиям жизни людей не соответствует уровню этого завода. Соответственно, мы должны город поднять до соответствующего уровня, – подчеркнул Юрий Трутнев. – Здесь, в Свободном, то же самое. Только в таком случае сюда можно приглашать людей и быть уверенными в том, что Амурский газоперерабатывающий завод будет укомплектован специалистами. Этим вопросом надо заниматься всему правительству».

Осмотрев социальные объекты, вице-премьер еще раз поставил задачу обратить внимание на состояние объектов социальной инфраструктуры, сообщает Минвостокразвития.

«Трудно найти населенный пункт, особенно небольшой, где все было бы идеально, с точки зрения инфраструктуры. Но здесь ситуация особая. Если мы строим огромный завод, город должен гармонировать с этим заводом. Люди должны, работая на заводе, получать все необходимые современные условия для жизни. Построить завод отдельно от этого не получится», – уточнил он.

Город Свободный должен стать одной из «точек роста» Амурской области. В скором времени больше трех тысяч человек прибудут сюда для работы на местных предприятиях.

«Сейчас должен быть определен объем финансирования, уточнены мероприятия по развитию города. Важно, чтобы в этом городе была создана инфраструктура, которая позволит привлечь более трех тысяч человек, которые будут работать на заводе. С учетом членов семьей, это будет более семи тысяч человек. Нам нужно обеспечить этих людей нормальной достойной социальной инфраструктурой, чтобы здесь было комфортно жить», – отметил замминистра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Как прокомментировал губернатор области Александр Козлов, было принято решение разработать долгосрочный план комплексного развития города Свободный. В настоящее время сформирован предварительный документ с 2017 по 2025 год. Сейчас в него вошли 64 мероприятия, на реализацию которых необходимо 47 миллиардов рублей.

«Мы вместе с федеральными коллегами еще раз проанализируем подготовленный план. Сейчас в нем заложено строительство шести школ, двух больниц и других значимых объектов», – отметил губернатор.

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#российская власть #Свободный #строительство #экономика

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    2 часа назад

    КТО ВЛОЖИТ ТАКИЕ ДЕНЬГИ

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    а до приезда трутнева это было непонятно? когда бардак, мало говорить, что нужно навести порядок. в чем событие?

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    А другим городам Амурской области не нужно повышать уровень жизни?

    В Белогорске, например, людям и так живётся довольно не легко, так ещё и нужно приобретать резиновые сапоги, которых отродясь не носила, для того, что бы сходить в магазин. Город превратился в грязную лужу. А ведь был когда-то не большой, но чистый в асфальте город.

  • Blonda

    Blonda
    1 час назад

    всем нужно повышать, только у свободного на их удачу есть гпз, а у нас... Дырка от бублика)

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Алиса65А другим городам Амурской области не нужно повышать уровень жизни?

    В Белогорске, например, людям и так живётся довольно не легко, так ещё и нужно приобретать резиновые сапоги, которых отродясь не носила, для того, что бы сходить в магазин. Город превратился в грязную лужу. А ведь был когда-то не большой, но чистый в асфальте город.


    Бот, распевающий ужасы Белогорска.

    Белогорск ни чуть не отстаёт от Благовещенска. Хороший и уютный город, вы там вообще бывали?

  • Однолюб

    Однолюб
    1 час назад

    "С учетом членов семьей, это будет более семи тысяч человек. Нам нужно обеспечить этих людей нормальной достойной социальной инфраструктурой, чтобы здесь было комфортно жить"

    Т.е. свободненцы должны создать для тех, кто приедет комфортные условия для работы и проживания. А для самих свободненцев данный уровень и так сайдет.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    да вы педробот, давно ездил Белогорск? это просто клоака. чемодан-вокзал-белогорск на ПМЖ. счастИя тебе педросовец

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