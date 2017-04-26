Юрий Трутнев: Свободному необходимо поднять уровень жизни

Фото: amurobl.ru

Качество жизни людей и состояние социальной инфраструктуры города Свободный должны соответствовать создаваемым крупным производствам, в том числе проекту Амурского газоперерабатывающего завода. Полпред ДФО Юрий Трутнев считает, что в Свободном, как и в Комсомольске-на-Амуре, уровень жизни не соответствует уровню развертываемых в городе производств.

«По городу Свободный задача стоит очень похожая на то, что мы делаем в Комсомольске-на-Амуре. Там уже есть высокотехнологичное авиационное производство. Но город по уровню жизни, по условиям жизни людей не соответствует уровню этого завода. Соответственно, мы должны город поднять до соответствующего уровня, – подчеркнул Юрий Трутнев. – Здесь, в Свободном, то же самое. Только в таком случае сюда можно приглашать людей и быть уверенными в том, что Амурский газоперерабатывающий завод будет укомплектован специалистами. Этим вопросом надо заниматься всему правительству».

Осмотрев социальные объекты, вице-премьер еще раз поставил задачу обратить внимание на состояние объектов социальной инфраструктуры, сообщает Минвостокразвития.

«Трудно найти населенный пункт, особенно небольшой, где все было бы идеально, с точки зрения инфраструктуры. Но здесь ситуация особая. Если мы строим огромный завод, город должен гармонировать с этим заводом. Люди должны, работая на заводе, получать все необходимые современные условия для жизни. Построить завод отдельно от этого не получится», – уточнил он.

Город Свободный должен стать одной из «точек роста» Амурской области. В скором времени больше трех тысяч человек прибудут сюда для работы на местных предприятиях.

«Сейчас должен быть определен объем финансирования, уточнены мероприятия по развитию города. Важно, чтобы в этом городе была создана инфраструктура, которая позволит привлечь более трех тысяч человек, которые будут работать на заводе. С учетом членов семьей, это будет более семи тысяч человек. Нам нужно обеспечить этих людей нормальной достойной социальной инфраструктурой, чтобы здесь было комфортно жить», – отметил замминистра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Как прокомментировал губернатор области Александр Козлов, было принято решение разработать долгосрочный план комплексного развития города Свободный. В настоящее время сформирован предварительный документ с 2017 по 2025 год. Сейчас в него вошли 64 мероприятия, на реализацию которых необходимо 47 миллиардов рублей.

«Мы вместе с федеральными коллегами еще раз проанализируем подготовленный план. Сейчас в нем заложено строительство шести школ, двух больниц и других значимых объектов», – отметил губернатор.

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Василий Кленин