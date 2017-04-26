Немного дождя, но тепло: прогноз погоды в Амурской области на 28 апреля

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В Амурской области 28 апреля ожидается переменная облачность. Местами пройдет слабый и умеренный дождь. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, усиливаясь в отдельных районах до 15 метров в секунду. Температура составит 10…15 градусов тепла, местами по северу – плюс 5…10 градусов.

В Благовещенске в 6 часов утра термометры показывали 5 градусов выше нуля. Северо-западный ветер дул со скоростью 3-4 метра в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, возможен слабый дождь. Ветер выберет северо-западное направление и разгонится до 8-13 метров в секунду. Температура составит 13…15 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL