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Немного дождя, но тепло: прогноз погоды в Амурской области на 28 апреля

Немного дождя, но тепло: прогноз погоды в Амурской области на 28 апреля
Фото: instagram

В Амурской области 28 апреля ожидается переменная облачность. Местами пройдет слабый и умеренный дождь. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, усиливаясь в отдельных районах до 15 метров в секунду. Температура составит 10…15 градусов тепла, местами по северу – плюс 5…10 градусов.

В Благовещенске в 6 часов утра термометры показывали 5 градусов выше нуля. Северо-западный ветер дул со скоростью 3-4 метра в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, возможен слабый дождь. Ветер выберет северо-западное направление и разгонится до 8-13 метров в секунду. Температура составит 13…15 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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